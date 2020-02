Palestínsky prezident oznámil prerušenie vzťahov s Izraelom a USA, nechce „predať“ Jeruzalem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.2.2020 (Webnoviny.sk) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás oznámil v sobotu prerušenie vzťahov s Izraelom aj USA. V rozsiahlom prejave na stretnutí ministrov zahraničia Ligy arabských štátov (LAŠ) v Káhire odmietol plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.Plán zahŕňa vytvorenie palestínskeho štátu a pripojenie židovských osád na Západnom brehu k Izraelu. Východný Jeruzalem má takmer celý pripadnúť židovskému štátu. O mimoriadne stretnutie požiadali Palestínčania, ktorí od začiatku reagovali na americký návrh nahnevane.Abbás podľa svojich slov oznámil Izraelu aj USA, že s nimi Palestínčania nebudú mať "žiadne vzťahy vrátane bezpečnostných", keďže predložená dohoda je podľa nich sformulovaná výrazne v prospech Izraela. Americkí ani izraelskí predstavitelia na tieto kroky zatiaľ nereagovali.Palestínsky prezident povedal, že nebral Trumpovi telefón ani mu neodpovedal na odkazy, pretože vie, že by to "zneužil na tvrdenie, že to s nami konzultoval". "Nikdy nebudem akceptovať toto riešenie. Nevstúpim do histórie ako niekto, kto predal Jeruzalem," vyhlásil Abbás. Palestínčania sa budú podľa neho aj naďalej usilovať zbaviť sa izraelskej okupácie a založiť si štát, ktorého hlavným mestom bude východný Jeruzalem.Po svojom prejave zožal palestínsky líder od prítomných ministrov arabských krajín veľký potlesk.