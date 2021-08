Koalícia robí pri odvolávaní Mikulca obštrukcie. Pellegrini vyzval Kollára, aby nezvolával inú schôdzu (video)

Nemusí sa čakať na september

Mikulec riadi skupinu policajtov

30.8.2021 (Webnoviny.sk) - Kým parlament neprerokuje na mimoriadnej schôdzi návrh na odvolanie Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra , predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) by nemal zvolať žiadnu inú schôdzu parlamentu.Šéfa poslaneckej snemovne na takýto postup vyzval na tlačovej besede predseda opozičnej strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini. Urobil tak po tom, čo parlament v pondelok 30. augusta nebol dvakrát po sebe uznášaniaschopný a nemohol začať rokovanie o odvolaní Mikulca.„Chápem parlamentnú obštrukciu, ak patrí k politickej taktike. Takisto sme ju využili, ale nepamätám si, kedy sa takýmto spôsobom obštruoval návrh na vyslovenie nedôvery kľúčovému ministrovi vnútra,“ uviedol Pellegrini. Vyzval tiež koaličné strany, aby „prestali slúžiť“ OĽaNO a aby umožnili rokovať o návrhu na odvolanie ministra.Podľa Pellegriniho sa nemusí čakať na september. Má podozrenie, že dovtedy sa na Mikulca „navalí“ ešte toľko, že schôdza asi bude veľmi dlhá. V súvislosti s obvinením policajného prezidenta Petra Kovaříka šéf Hlasu-SD povedal, že nevie, či malo Slovensko policajného prezidenta, voči ktorému je vznesené obvinenie za marenie spravodlivosti a zneužitie právomoci verejného činiteľa.V parlamente sa v pondelok dva razy po sebe prezentovalo iba 67 poslancov, snemovňa teda nemohla pokračovať v rokovaní o Mikulcovom odvolaní, pretože nebola uznášaniaschopná. Z koalície sa prezentovali iba poslanci Sme rodina, ktorí majú k Mikulcovi výhrady.Pod zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísalo 31 poslancov strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) a nezaradených poslancov. Smer-SD aj v júli inicioval schôdzu na odvolanie Mikulca. Odložila sa však na september, pretože parlament nebol ani vtedy uznášaniaschopný.Predseda Smeru-SD Robert Fico minulý týždeň tvrdil, že nemôže čakať do septembra. Podľa neho je minister Mikulec podozrivý z korupcie, zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a „je otcom myšlienky“ prerušiť zásah policajnej inšpekcie proti trom zločinom. „Je to on, kto kontroluje a riadi tú skupinu policajtov, o ktorých hovorí správa SIS, že sa manipulujú trestné konania,“ vyjadril sa šéf Smeru-SD na adresu Mikulca.Parlament by sa mal znovu zísť v utorok 31. augusta o 9:00 a rokovať o Mikulcovom odvolaní.