Únia chce odporučiť členským štátom obmedzenie cestovania do USA, v krajine opäť rastie počet nakazených

30.8.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) plánuje odporučiť členským krajinám, aby obnovili reštrikcie pre pohyb turistov z USA vzhľadom na rast počtu infekcií koronavírusom v krajine.Uviedli to v pondelok diplomati EÚ. Rozhodnutie vyradiť USA zo zoznamu bezpečných krajín by zmenilo odporúčanie z júna, keď 27-členný blok odporučil zrušiť obmedzenia pre cestujúcich z USA pred letnou turistickou sezónou.Odporúčanie by EÚ mohla zverejniť už tento týždeň. Uviedli to diplomati únie, ktorí hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, pretože proces posudzovania sa ešte len uskutočňuje.Akékoľvek odporúčanie by však bolo nezáväzné. EÚ nemá jednotnú politiku voči turistom v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.Kritériom pre zaradenie krajiny na zoznam bezpečných krajín z hľadiska EÚ je menej ako 75 prípadov ochorenia COVID-19 na 100-tisíc obyvateľov za posledné dva týždne.V USA však počet prípadov v uplynulých týždňoch stúpol a dostal sa na viac ako 1 100 denne, čiže najvyššie od polovice marca. Minulý týždeň bolo v USA s koronavírusom hospitalizovaných približne 85-tisíc ľudí, čiže najviac od začiatku februára.