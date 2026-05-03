Nedeľa 3.5.2026
Meniny má Galina
03. mája 2026
Koalícia sa bojí voličov zo zahraničia, podľa Dubéciho bude vymýšľať ďalšie zmeny volebného systému
3.5.2026 (SITA.sk) - Voľba zo zahraničia funguje na Slovensku už 20 rokov a doteraz ju nikto nenapadol.
Za návrhom na zmenu v prípade volieb poštou zo zahraničia vidí poslanec Progresívneho Slovenska Martin Dubéci len obavu koalície z voličov zo zahraničia, žiadne technické problémy tam podľa neho nie sú.
Ak zmena prejde, koaliční politici budú podľa neho hľadať ďalšie možnosti na zmenu volebného systému.
„Lebo vidím, že kolegovia z koalície vedia, že nedokážu vyhrať tieto voľby štandardným spôsobom, tak musia jednoducho meniť pravidlá volieb,“ skonštatoval v relácii STVR O 5 minút dvanásť Dubéci.
„Kým v normálnych demokraciách si voliči vyberajú politikov, tak v Národnej rade momentálne diskutujeme o tom, aby si politici vyberali voličov,“ dodal. Žiadne technické problémy pri voľbe poštou zo zahraničia podľa neho nie sú.
Dubéci pripomenul, že už 20 rokov sa zo zahraničia hlasuje poštou, štátna volebná komisia, Ústavný súd a ani nikto iný hlasovanie zo zahraničia nenapadol. Podľa predsedu SNS Andreja Danka je pri voľbách zo zahraničia problém v tom, že nie sú v ten istý deň, keď volia všetci občania Slovenskej republiky.
„Ja vždy hovorím, keď sa v sobotu ráno otvoria urny a večer zavrú, ľudia by mali voliť v tento deň, obálky sú problém,“ vysvetlil zámer volebnej zmeny Danko. Sú podľa neho štáty, kde sa volí len v jeden deň a po zrušení voľby poštou bude Slovensko takýmto štátom.
Na otázku, či očakáva, že prezident vráti takýto zákon späť poslancom a bude treba prelomiť jeho veto, Danko reagoval, že prezident je ešte väčšie nešťastie, ako si myslel. Koalícia chce voľbu poštou zo zahraničia nahradiť voľbami na ambasádach alebo na iných bodoch v jednotlivých krajinách.
Zámer koalície
