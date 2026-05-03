Nedeľa 3.5.2026
Meniny má Galina
03. mája 2026
Slovenskí zamestnanci sa cítia podhodnotení, až 66 percent by pri lepšej ponuke zmenili prácu
Významná časť respondentov nepovažuje systém odmeňovania za spravodlivý a transparentný. Polovica slovenských zamestnancov sa cíti v svojej práci finančne podhodnotená. Väčšina (66 %) by bola ...
Polovica slovenských zamestnancov sa cíti v svojej práci finančne podhodnotená. Väčšina (66 %) by bola ochotná v prípade lepšej finančnej ponuky zmeniť zamestnávateľa, pričom pre pätinu z nich by to bolo hlavné rozhodovacie kritérium. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre ESG klub, podľa ktorého významná časť respondentov nepovažuje systém odmeňovania za spravodlivý a transparentný.
Väčšina nemá jasnú predstavu
Prieskum z konca februára tohto roka odhalil, že 51 % zamestnancov vníma svoju finančnú situáciu horšie ako pred rokom, čo výrazne formuje ich očakávania voči zamestnávateľovi. Takmer polovica oslovených pritom uviedla, že firma na súčasnú ekonomickú situáciu ovplyvnenú konsolidáciou verejných financií a infláciou vôbec nereaguje. Svoje finančné ohodnotenie považuje za úplne adekvátne len 6 % oslovených zamestnancov. Naopak, 52 % opýtaných sa cíti v zamestnaní finančne podhodnotená.
Väčšina zamestnancov (62 %) nemá jasnú predstavu, ako funguje odmeňovanie v ich firme, tretina tomu rozumie len čiastočne. No vyše štvrtina oslovených považuje systém odmeňovania na svojom pracovisku na netransparentný. Zamestnanci tiež vidia výrazný rozdiel vo vnímaní rovnosti a férovosti medzi ženami a mužmi. Ženy vnímajú rovnosť príležitostí pesimistickejšie ako muži. Zatiaľ čo 67 % mužov si podľa výsledkov prieskumu myslí, že majú rovnaké príležitosti na kariérny postup ako ženy, u žien je to len necelá polovica (49 %).
Rozhodujúce faktory
„Lojalita zamestnancov je krehká a prevažne naviazaná na plat, avšak pre väčšinu zamestnanectva nie sú peniaze jediným ani rozhodujúcim faktorom pri zmene práce,“ uviedla k prieskumu Paula Ivanková z agentúry Ipsos. Doplnila, že rozhoduje aj pracovné prostredie, dobré vzťahy či zmysluplnosť práce. V súčasnosti zamestnancov čoraz viac zaujíma aj kvalita pracovného prostredia.
„Sociálny pilier v ESG potrebuje pôdu, na ktorej môže vyrastať. Tou je kvalitne nadizajnovaný pracovný priestor – správne dispozične usporiadaný a ergonomicky nastavený tak, aby podporoval spoluprácu, vzťahy a každodennú skúsenosť zamestnancov,“ vysvetlila Eliška Košová zo spoločnosti Cushman & Wakefield, ktorá sa venuje prenájmu kancelárií. Stabilita na pracovisku podľa odborníkov závisí aj od vzťahov na pracovisku.
Kariérny rast
„Najsilnejším faktorom, prečo ľudia zostávajú vo firmách, je dnes vzťah s nadriadeným. Podľa prieskumov priemerne 70 % kandidátov, ktorí menili zamestnanie, označilo za hlavný dôvod problémy s nadriadeným. A naopak tam, kde líder vedome pracuje s ľuďmi a zaujíma sa o ich skúsenosť v práci, vzniká stabilnejšie pracovné prostredie,“ spresnil expert na firemnú kultúru Robert Belan.
So vzťahmi na pracovisku súvisí aj vytváranie podmienok pre profesijný rast. Odborníci sa zhodujú, že ak firma transparentne nastaví podmienky kariérneho rastu a aj ich dodržiava, môže to podporiť rozvoj a záujem mladých talentov a špecificky aj zastúpenie žien v technických profesiách.
Prieskum agentúry Ipsos sa uskutočnil od 16. 2. do 20. 2. 2026 na vzorke 540 zamestnancov starších ako 18 rokov. Dáta zbierali online.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí zamestnanci sa cítia podhodnotení, až 66 percent by pri lepšej ponuke zmenili prácu © SITA Všetky práva vyhradené.
