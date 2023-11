Koalícia sa hanbí hájiť svoj vlastný program, myslí si Šimečka a nemieni vysloviť dôveru vláde Fica (video)

Tvrdá, no vecná kritika

Koalícia sa podľa Šimečku hanbí

14.11.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko bude v parlamente hlasovať proti predloženémuProgresívci tiež nemienia vysloviť dôveru vláde Roberta Fica (Smer-SD) . Na tlačovej besede to avizoval predseda PS Michal Šimečka. Šimečka sa vyjadril, že pristupujú k programovému vyhláseniu vlády Roberta Fica s rešpektom a úctou, keďže ho považujú za významnú súčasť parlamentnej demokracie, a to aj napriek tomu, že Ficovu vládu považujú za hrozbu pre budúcnosť Slovenska.Programové vyhlásenie vlády mienia podrobiť tvrdej, no vecnej kritike, a neskĺznu k lacnému divadlu alebo kriku. Šimečka to uviedol na utorkovej tlačovej besede.Šéf progresívcov vyjadril prekvapenie a sklamanie z prístupu koalície i koaličných poslancov. „Okrem úvodného, relatívne krátkeho príhovoru predsedu vlády Roberta Fica, a potom predsedu parlamentu a lídra strany Hlas Petra Pellegriniho, zatiaľ nevystúpil žiadny minister, aby obhájil ten dokument, programové vyhlásenie vlády,“ vyjadril sa Šimečka.Poznamenal, že ak sa nemýli, do rozpravy sa prihlásil jeden koaličný poslanec. Predseda PS to považuje za nedôstojné. „Akoby sa koalícia hanbila hájiť svoj vlastný program. Alebo akoby sa bála postaviť zoči-voči opozícii a jej kritike,“ povedal Šimečka. Dodal, že uvidia, ako sa situácia vyvinie, a či sa aktivita koaličných poslancov nezvýši, no zatiaľ to považuje za veľmi nedôstojné.