V najväčšej nemocnici v Pásme Gazy vykopali masový hrob, pochovali v ňom vyše 170 tiel vrátane bábätiek

14.11.2023 (SITA.sk) - Najväčšia nemocnica v Pásme Gazy Šífa pripravuje masový hrob. Jeden z kontaktov reportéra britskej BBC Rushdiho Abualoufa, ktorý je stále v Pásme Gazy, povedal, že nemocnica sa chystá pochovať 170 tiel, pričom videl, ako zhruba 30 z nich položili do hrobu.Riaditeľ nemocnice Muhammad abú Sálmíja neskôr povedal, že v hrobe pochovali 179 ľudí vrátane bábätiek.„V nemocničnom komplexe sú roztrúsené telá a v márniciach už nie je elektrina. Boli sme nútení ich pochovať v masovom hrobe,“ povedal podľa viacerých tlačových agentúr abú Sálmíja. Dodal, že pacienti zomreli po tom, čo životne dôležité nemocničné vybavenie zlyhalo v dôsledku výpadku prúdu. To sa deje pre nedostatok paliva potrebného na napájanie generátorov.Spomenutý zdroj v Gaze sa vyjadril, že presun z jednej budovy do druhej v nemocnici je riziko a dokonca aj pochovávanie tiel je riskantné, pretože zariadenie obklopujú tanky.