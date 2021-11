Koalícia sa na poukazoch pre seniorov dohodla, SaS ich nezablokuje

Predstavitelia vládnej koalície sa dohodli v súvislosti s 500-eurovými poukazmi pre seniorov pri očkovaní. SaS ich nepodporí, ale ani nezablokuje. Podľa slov predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej nebude strana považovať za porušenie koaličnej dohody, ak návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) prejde v Národnej rade (NR) SR s podporou opozície. K návrhu ešte bude musieť zasadnúť vláda a následne má prísť do parlamentu. Predstavitelia koalície očakávajú, že v druhom čítaní by o ňom mohli rokovať už koncom týždňa.

SaS si podľa slov Zemanovej myslí, že kroky ako napríklad uvoľnenie opatrení pre očkovaných je tá pravá mobilizácia. Tvrdí, že sa to ukázalo aj pri zvýšenom záujme o očkovanie pred prijatím prísnejšieho lockdownu. Konkrétne paragrafové znenie Matovičovho návrhu na zavedenie poukazov podľa jej slov ešte nevideli. Podotkla, že dieru v rozpočte si bude musieť obhajovať minister financií.





Predseda klubu OĽANO Michal Šipoš hovorí o potrebe masovo zaočkovať čo najviac seniorov, čo by mohlo prispieť k odbremeneniu nemocníc. Výhodu poukazov vidí v tom, že peniaze skončia na Slovensku, v domácej ekonomike a podporia služby postihnuté pandémiou. Postoju SaS nerozumie. "Každý zodpovedný poslanec by návrh mal podporiť, pretože pomôžeme viacerým veciam na Slovensku. Potrebujeme to čo najskôr," podčiarkol. Vysvetlil, že konkrétny návrh ešte nik z partnerov nevidel, "pretože sa momentálne píše". Čo sa týka povinného očkovania, nevidí na to politickú vôľu a uprednostňuje motiváciu.Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga, ktorý prišiel na rokovanie koalície s vlastným návrhom k poukazom, skonštatoval, že kompromis nebol možný. "SaS povedala, že trvá na svojom stanovisku," poznamenal. Verí, že návrh príde dobre upravený a s rozšíreným okruhom služieb, kde sa budú môcť poukazy uplatniť. Ak táto motivácia nezaberie, bude podľa neho namieste pristúpiť k povinnému očkovaniu. Poukázal aj na okolité krajiny. "To nie je násilný spôsob vstupu do slobody jednotlivca, to je ochrana verejného zdravia. Za posledných 15 rokov bolo viacero povinných očkovaní," uviedol s tým, že na to netreba súhlas parlamentu a stačí vyhláška rezortu zdravotníctva.Koaliční partneri mali na pondelkovom (29. 11.) rokovaní otvoriť aj tému odmeňovania zdravotníkov. Návrh možností by mal pripraviť minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Podľa Šeligu je načase ukázať, že si štát a spoločnosť vážia prácu zdravotníkov. Šipoš dodal, že všetko bude závisieť od návrhu ministra a je pripravený podporiť každý návrh na pomoc zdravotníkom.Predstavitelia koalície veria, že nájdu dohodu aj na zásadných reformách, ktoré poslancov čakajú v závere aktuálnej schôdze parlamentu, ako sú reforma národných parkov, nemocníc a návrh štátneho rozpočtu. Podľa Šeligových slov je ešte priestor na rokovania. Ďaleko od dohody podľa neho nie je ani reforma národných parkov. "Je lepšie rokovať, ako potom zmätkovať v pléne," dodal.Čo sa týka štátneho rozpočtu, pripravená podporiť ho v predloženej podobe je aj SaS. "Do parlamentu prišiel s deficitom 4,94 percenta HDP, za takýto návrh, ktorý je predložený v parlamente, sme pripravení zahlasovať," uviedla Zemanová. V súvislosti s nájomnými bytmi poznamenala, že zatiaľ neprišiel pozmeňujúci návrh a bez neho nepredpokladá, že by zámer Sme rodina prešiel.