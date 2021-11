Koalícia sa nedohodla na 500-eurových poukazoch pre dôchodcov, sulíkovci trvajú na svojom stanovisku

povedala Zemanová.

SaS-ka nevidela konkrétny návrh

Znamená to, že vláda a parlament budú pravdepodobne rokovať o zavedení 500-eurových poukazov aj bez súhlasu SaS. „Nevideli sme konkrétny návrh, ale je možné, že takýmto spôsobom to bude zorganizované,“ poznamenala šéfka klubu SaS.

Zákon o štátnom rozpočte

30.11.2021 (Webnoviny.sk) - Vládne strany sa ako celok nedohodli na podobe 500-eurových poukazov pre dôchodcov, ak sa dajú zaočkovať.Vyplýva to z vyjadrenia predsedníčky poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anny Zemanovej pre agentúru SITA. „Trváme na svojom stanovisku, nesúhlasíme s 500-eurovým príspevkom,“Štát chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie ochorenia COVID-19 . Toto riešenie navrhol minister financií Igor Matovič (OĽANO) minulý týždeň v piatok.Peniaze sa k nim majú dostať cez zaočkovaných dôchodcov, ich deti či vnúčatá, ktorí použijú 500-eurové poukazy vo vybraných podnikoch a službách. SaS zakrátko reagovala, že súhlasila s odmenou 150 eur a ďalšie navýšenie vetovala.Na parlament čaká na záver schôdze rokovanie o zákone o štátnom rozpočte, ako aj o ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti.Minister Matovič ešte v októbri podmienil výslednú podobu rozpočtu na rok 2022 schválením napríklad ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Zemanová aktuálne po koaličnej rade uviedla, že zákon o štátnom rozpočte nesúvisí so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.„Zákon o štátnom rozpočte je nezávislý na tom, či sa dohodneme, alebo nedohodneme na zákone o rozpočtovej zodpovednosti,“ podotkla. Podľa nej sa o ňom stále rokuje. Dodala, že SaS so zákonom o štátnom rozpočte tak, ako je predložený, problém nemá.