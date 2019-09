Koalícia strán izraelských Arabov nerozhodla,koho podporí ako premiéra

Reuven Rivlin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 21. septembra (TASR) - Jednotná arabská kandidátka Ta'al, ktorá zastupuje záujmy izraelských Arabov, v sobotu nedospela k rozhodnutiu, či odporučí, aby izraelský prezident Reuven Rivlin poveril zostavením novej izraelskej vlády lídra centristickej strany Modrá a biela Bennyho Ganca. Informoval o tom v sobotu denník The Times of Israel.Členovia vedenia štyroch frakcií tvoriacich Jednotnú arabskú kandidátku sa v sobotu zišli, aby rokovali o vhodnom kandidátovi na premiéra. Keďže však k záveru nedospeli, v nedeľu sa zídu znova a prijmú konečné rozhodnutie, uviedol Ahmad Tíbí, ktorý sa stal poslancom parlamentu za blok strán izraelských Arabov.Izraelská televízia Kešet 12 však medzičasom v sobotu večer informovala, že 10 z 13 novozvolených poslancov za arabskú kandidátku sa prikláňa k podpore Ganca.Izraelský denník napísal, že ak by Jednotná arabská kandidátka odporučila Ganca za premiéra, mal by v Knesete podporu najmenej 57 poslancov. Pravicová strana Likud úradujúceho premiéra Benjamina Netanjahua sa vďaka hlasom svojich tradičných - krajne pravicových a ultraortodoxných - spojencov môže v parlamente nateraz spoľahnúť na podporu 55 poslancov."Jazýčkom na váhach" je stále Avigdor Lieberman a jeho strana Izrael, náš domov. Tento kľúčový hráč zatiaľ neoznámil, koho bude prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi odporúčať ako kandidáta na zostavovanie vlády.Ak by sa Jednotná arabská kandidátka rozhodla odporučiť Ganca, bolo by to prvýkrát od roku 1992, že arabské strany odporučili prezidentovi mainstreamového sionistického politika. V roku 1992 tak podporili lídra Strany práce Jicchaka Rabina, ktorý presadzoval nastolenie mieru s Palestínčanmi.Arabskí politici upozorňujú, že politik, ktorého by boli pripravení podporiť, by musel dať záruky, že splní ich požiadavky. Medzi nimi je obnovenie mierového procesu medzi Izraelom a Palestínčanmi, zlepšenie životných podmienok arabskej komunity v Izraeli a zvrátenie zákona o národnom štáte, ktorý krajinu definuje ako štát židovského národa.Poslanec parlamentu za koalíciu arabských strán Jusúf Džabárín pre denník The Times of Israel pripomenul, že Rabin získal podporu arabských strán až po tom, ako od neho dostali konkrétne prísľuby." dodal Džabárín.Predstavitelia Jednotnej arabskej kandidátky by s prezidentom Rivlinom mali rokovať v pondelok. Konzultácie o poverení zostavením vlády začne Rivlin v nedeľu večer a rokovania s lídrami parlamentných strán má rozplánované na dva dni.V nedeľu večer sa Rivlin postupne stretne so zástupcami strán Modrá a biela, Likud, Jednotná arabská kandidátka, Združenie sefardov verných Tóre (Šas) a Izrael, náš domov. V pondelok potom prijme zástupcov strán: Jednotný judaizmus Tóry, Jamina, Strana práce-Gešer a Demokratický zväz.