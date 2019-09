Spravodajca Rady Európy rokoval v Čečensku o situácii komunity LGBT

Dúhová vlajky, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 21. septembra (TASR) - Spravodajca Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) pre ľudské práva na severnom Kaukaze Frank Schwabe v uplynulých dňoch navštívil Moskvu i Čečensko a tlmočil tam znepokojenie Rady Európy ohľadom správ o porušovaní práv žien, príslušníkov komunity LGBT a prípadoch protiprávneho zadržiavania ľudí v Čečensku. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.Aj keď sa Schwabe v čečenskej metropole Groznyj nestretol s najvyšším predstaviteľom Čečenskej republiky Ramzanom Kadyrovom, rokovania, ktoré počas svojej návštevy Ruska absolvoval, označil za prospešné.Ako pripomenula AFP, Schwabeho návšteva sa uskutočnila po tom, ako boli v júni Rusku prinavrátené právomoci v PZ RE. Bola súčasne aj prvou návštevou zástupcu PZ RE v Čečensku po deväťročnej prestávke.Správy o represiách voči homosexuálom v Čečensku sa objavili prvýkrát v roku 2017. Ruské skupiny na podporu práv LGBT v januári tohto roku oznámili novú vlnu čistiek proti homosexuálom v kaukazskej republike.Ešte pred Schwabeho návštevou v regióne Kadyrov tieto správy odmietol akoVo svojom príspevku na sieti Telegram Kadyrov o Čečensku napísal:Kadyrov tiež napísal, žehoci - podľa jeho názoru -Schwabe v rozhovore pre AFP uviedol, že čečenskí predstavitelia mu na stretnutiach hovorili v podstate to isté, čo napísal Kadyrov.uviedol v telefonickom rozhovore.Dodal, že, že by ústredné orgány v Moskve robili dosť pre riešenie prípadov porušovania ľudských práv v Čečensku.Upozornil pritom, žeUvítal súčasneRusko sa vrátilo do Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v júni, päť rokov po tom, čo jeho delegácia bola zbavená hlasovacieho práva. Stalo sa tak v dôsledku anexie Krymu.