Koalícia vedená Rijádom údajne nevedela, že zasiahla detenčné centrum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 2. septembra (TASR) - Medzinárodná vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou, ktorá v nedeľu zasiahla v jemenskom meste Damár detenčné centrum, kde šiitskí povstalci zadržiavali zajatcov, tvrdí, že netušila, o aké zariadenie išlo.uviedol v pondelok jej hovorca Turkí Málikí na tlačovej konferencií. Vyjadril sa tak deň po tom, ako Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) informoval, že pri nálete mohlo zahynúť až približne 130 zadržiavaných osôb, informuje agentúra AFP.MVČK aj Organizácia Spojených národov nálet na budovu niekdajšej univerzity, ktorú povstaleckí húsiovia využívajú ako detenčné centrum, odsúdili.Turkí Málikí v súvislosti s náletom zopakoval názor koalície vedenej Rijádom, v súlade s ktorým povstaleckí húsíovia využívali budovu na uskladnenie dronov a systémov protivzdušnej obrany.uviedol.MVČK vyslal na miesto záchranárske tímy, pričom uviedol, že pri zrútení viacposchodovej budovy zomreli alebo utrpeli zranenia všetci tamojší zajatci a obetí na životoch by mohlo byť aj 130.uviedol MVČK vo vyhlásení. MVČK zároveň tvrdí, že jeho pracovníci už predtým v tejto budove navštívili zadržiavané osoby.Koalícia bojuje proti povstalcom v mene medzinárodne uznanej vlády od roku 2015, keď najvyšší štátny predstaviteľ ušiel do saudskoarabského exilu. V konflikte už zahynuli desaťtisíce ľudí, milióny ďalších sa ocitli na pokraji hladomoru a krajina sa dostala do momentálne najhoršej humanitárnej krízy na svete.