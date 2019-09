Ruské súdy neodoberú deti rodičom, ktorí ich vzali na protesty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 2. septembra (TASR) - Okresné súdy v ruskej metropole Moskva v pondelok zamietli žiadosť prokuratúry o odobratie troch detí ich rodičom za to, že ich vzali na opozičné demonštrácie. Informovala o tom agentúra AFP.Prokuratúra žiadala, aby súdy zbavili Jelenu a Piotra Chomských rodičovských práv za to, že svoje dve dcéry vzali 3. augusta na opozičný protest.Prokuratúra chcela rovnako postupovať aj v prípade ďalšieho páru - Oľgy a Dmitrija Prokazovovcov, ktorí koncom júla so sebou na demonštráciu proti nezaregistrovaniu nezávislých kandidátov komunálnych volieb zobrali aj svojho ročného syna.Moskovské okresné súdy Nikulinskij a Lefortovo žaloby voči obom rodinám zamietli.povedal novinárom Piotr Chomskij po uzavretom pojednávaní na moskovskom súde v okrese Nikulinskij. Uviedol však, že rodina dostala varovanie, že majú "zmeniť svoje správanie".Rovnaké varovanie dostala aj rodina Prokazovovcov, ako uviedol ich právnik Maxim Paškov. "Toto súdne varovanie ma skutočne znepokojuje," povedal pre AFP. Podľa jeho slov ide o odkaz spoločnosti, že ľudia nemajú chodiť na protesty a majú zostať doma.Politický pozorovateľ Anton Orech naznačil, že ruské úrady nikdy neplánovali deti týmto rodinám odňať - použili ich ale ako odstrašujúci príklad pre ostatných.