Koalícia vedie džihád proti mimovládkam. Rada vlády odmieta návrh SNS na reguláciu lobingu

5.12.2024 (SITA.sk) - Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie schválila začiatkom tohto týždňa uznesenie, v ktorom jasne odmietla návrh poslancov Slovenskej národnej rady (SNS) regulovať lobingové aktivity mimovládok. V uznesení zároveň vyzvala poslancov Národnej rady, aby návrh odmietli.Zdôvodňuje to tým, že regulácia lobingu tak, ako je v návrhu predložená, nerieši kvalitne ani reguláciu lobingu samotnú a navyše vytvára možnosti pre diskrimináciu a šikanovanie mimovládnych organizácií, verejnoprospešných inštitúcií, aktívnych občanov žijúcich na Slovensku.„Odmietame diskriminačný návrh SNS, ktorý by pre nás zaviedol obmedzenia, kontroly a pokuty, a iným by nechával voľné pole pôsobnosti bez akejkoľvek regulácie a hrozby sankcie,“ uviedla rada, ktorá je poradným orgánom Vlády SR. Rada zdôrazňuje, že je pripravená na dialóg o stanovení pravidiel pre lobing na Slovensku.„Ale jedným dychom dodávame, že takéto pravidlá musia byť veľmi jasne definované a špecifikované a mali by platiť rovnako pre všetkých – a predovšetkým by mali sledovať verejných činiteľov, a to, kto a s akým záujmom vplýva na ich rozhodovanie a konanie vo výkone verejnej služby,“ uviedla.Predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií v Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie Marcel Zajac vyjadril potešenie, že za takto formulované uznesenie hlasovali – okrem jedného – všetci členovia Rady vlády, tak zastupujúci mimovládny, ako aj štátny a verejný sektor.„Keď sa k takémuto netradičnému kroku odhodlá poradný orgán vlády – je to vážny signál, že niečo nie je v poriadku,“ skonštatoval. Rada v uznesení zároveň odporučila vláde riešiť všetky návrhy, ktoré zásadne menia status quo fungovania občianskej spoločnosti a mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku, v riadnom legislatívnom procese.Pozmeňovací návrh k novele zákona o neziskových organizáciách z dielne Slovenskej národnej strany kritizujú mimovládne organizácie aj opozícia . Opozícia hovorí, že vládna koalícia vedie džihád proti mimovládnym organizáciám.Zároveň pripomína, že koalícia chcela najprv mimovládky, ktoré poberajú podporu zo zahraničia, označovať za zahraničných agentov s cieľom dať im negatívnu nálepku. Verejný ochranca práv upozornil na to, že prijatie pozmeňujúceho návrhu by mohlo z viacerých dôvodov „znížiť garancie základných práv a slobôd na území Slovenskej republiky“.Úrad vlády, naopak, víta poslanecký návrh zákona, ktorý má ambíciu zaviesť pojem „lobing“ pri činnosti mimovládnych organizácií, ktorá smeruje k ovplyvňovaniu verejných politík. Navrhovaná právna úprava je podľa neho legitímna, pretože na Slovensku „chýba transparentnosť mimovládnych organizácií, ich spoločenská zodpovednosť, ako aj verejná kontrola“. Poslanecký návrh vníma ako „prvý významný krok smerujúci k posilneniu transparentnosti vo verejnom sektore“.