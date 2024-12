Pročko sa správal hrubo k poslankyni Hlasu-SD, niečo podobné zažila aj Bittó Cigániková

Svedkom incidentu bol Krúpa

5.12.2024 (SITA.sk) - Poslanec hnutia Slovensko Jozef Pročko bol podľa strany Hlas-SD hrubý k poslankyni Paule Puškárovej v prítomnosti jej malých detí. Incident sa odohral v garážach Národnej rady SR „Strana Hlas – sociálna demokracia dôrazne odsudzuje nevhodné a hrubé správanie poslanca Jozefa Pročka voči našej poslankyni Paule Puškárovej, ktoré sa odohralo v garážach Národnej rady SR v prítomnosti jej maloletých detí. Takéto správanie nemá miesto v politickej kultúre ani v medziľudských vzťahoch. Apelujeme na všetkých politikov, aby rešpektovali základné princípy slušnosti, úcty a profesionality, ktoré sú nevyhnutné pre dôveru verejnosti v politiku," uviedol Hlas.Svedkom incidentu bol poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Juraj Krúpa , ktorý sa v tomto prípade zastal koaličnej poslankyne. Spolu s poslankyňou SaS Janou Bittó Cigánikovou nahral video, v ktorom popisuje, čo sa stalo.„Ako som prichádzal do poslaneckej garáže, tak som videl scénu, ako Pročkove auto stojí a blokuje auto pani poslankyne Puškárovej, on stál pred tým autom a nehoráznym spôsobom na ňu kričal. Keď som to zbadal, tak som naňho zakričal, Jožo, čo to robíš? Ďalej kričal, ale rýchlo nastúpil do auta a odišiel. Ona, chudera, bola úplne vyľakaná, stála tam a hovorila: Prečo na mňa takto kričíte, prečo ste takto agresívny?„ povedal Krúpa.Poslanec za SaS priblížil, že Puškárová mala v aute dve malé deti, jedno malo štyri roky a druhé dva roky a poslanec Pročko by podľa neho mal za takéto správanie niesť následky.Bittó Cigániková doplnila, že niečo podobné zažila aj ona. „Ja som mala veľmi podobnú skúsenosť s pánom Pročkom rok a pol dozadu. Išla som k svojmu autu v garáži, takto isto ma napadol, vrieskal po mne, že som nevedela ani zatvoriť dvere od auta, úplne som sa cítila tiež ohrozená," pridala sa Bittó Cigániková.Zároveň ocenila, že sa Krúpa zastal poslankyne Hlasu, pretože je v prvom rade ženou. Pročko je podľa nej človek, ktorý sa nevie ovládať a „má naozaj psychické problémy".Pročko opísal incident diametrálne odlišne. „Pri východe z garáže mi do protismeru minulý týždeň vybehlo auto. Prudko som zabrzdil a strhol volant doprava. Po príchode k autu, ktoré mala pani poslankyňa už zaparkované, naozaj v aute bolo dieťa. Povedal som pani poslankyni, že si mohla zabiť dieťa. Ona mi odpovedala, že v ceste mala dodávku. Sadol som do auta a odišiel. Krúpa tam vôbec nebol," uviedol. Dodal, že požiadal o kamerové záznamy z garáže Národnej rady.„Naozaj sa teším na kamerové záznamy z garáže. Na pani poslankyňu som nekričal a už tobôž nie na poslankyňu Cigánikovú, ktorá si po roku a pol spomenula, ako som ju atakoval v garáži. Myslím, že kto pozná pani poslankyňu Cigánikovú a jej vzťah k Matovičovcom, mi dá za pravdu, že ak by sa také niečo stalo, tak by Janka okamžite zverejnila, ako som jej ubližoval v garáži. A chcela by tak ako ja kamerové záznamy," spochybnil jej slová Pročko.Záznamy podľa neho potvrdia jeho verziu. Tvrdí tiež, že cieľom celej kauzy je odviesť pozornosť od iných vecí. „Potrebujú prekryť Ficove ožranské a vulgárne ukazovanie prostredníka, tak spravili incident v garážach," myslí si Pročko. Zároveň dodal, že „SaS sa zase raz spojila s Ficom . Ak si pozriete moje vystúpenia, pochopíte prečo".