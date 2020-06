Koalícia žiada od Kollára „nejaké gesto“ pre kauzu diplomovka, inak môže nastať problém v dôvere

Zostala by krehká väčšina

Premiér nechce ohroziť koalíciu

Dostál by z koalície neodišiel

Kollárova diplomovka mu nestojí za rozpad koalície

25.6.2020 - Poslanec Sme rodina Peter Pčolinský a poslankyňa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Anna Andrejuvová súhlasia s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO), podľa ktorého je prioritou udržať vládnu koalíciu, ak je na miske váh jedna diplomovka a stabilita koalície.Podľa Pčolinského by sa bez poslancov Sme rodina so 78 hlasmi vládnuť nedalo. Naopak, poslanec Miroslav Kollár (Za ľudí) si nemyslí, že problém sa dá zjednodušovať tak, ako ho na misku váh postavil premiér. Poslanec od šéfa parlamentu očakáva „nejaké gesto“.Podľa poslanca klubu Sloboda a Solidarita (SaS) Ondreja Dostála by koalícia nemala stáť na jednej funkcií. Predseda koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár od utorka 23. júna čelí výzve na odstúpenie z pozície šéfa parlamentu pre kauzu plagiátu jeho diplomovej práce.Štvorkoalícia OĽaNO, Sme rodina, SaS, Za ľudí má v parlamente 95 poslancov, z toho v klube Sme rodina je 17 zákonodarcov. Po prípadnom odchode Sme rodiny by vládne zoskupenie disponovalo v Národnej rade SR krehkou väčšinou 78 hlasmi.„So 78 poslancami sa vládnuť v tejto situácii nedá. Riskovať predčasné voľby pre jednu diplomovku je asi hlúposť,“ povedal Pčolinský pre agentúru SITA.Otázkou je, či zotrvávanie Kollára vo funkcii nepovedie k odchodom časti poslancov z klubov vládnej koalície. Rovnako nie je jasné, či by niektorý z ministrov z vlastnej vôle neodišiel z vlády. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) sa vyslovil za Kollárov koniec v pozícii predsedu parlamentu.„Pán Mičovský by demisiu nepodal, to garantujem. Bol tvrdý vo vyjadreniach preto, lebo mal osobný konflikt s Minďášom. Ostatní ministri boli vo vyjadreniach mierni,“ zhodnotil Pčolinský.Jozef Minďáš bol školiteľom pri Kollárovej diplomovke. V minulosti, keď Minďáš šéfoval štátnemu podniku Lesy SR, sa Mičovský ako zamestnanec s ním dostal do sporu.Poslankyňa Andrejuvová (OĽaNO) aktuálnu situáciu zhodnotila potrebou udržania koalície v záujme naplnenia zmien zapísaných v programovom vyhlásení vlády.Nechcela vopred hovoriť, ako by sa zachovala v tajnom hlasovaní, keby opozícia navrhla Kollárovo odvolanie z funkcie. „Je to hypotetické. Keď príde taký návrh, potom sa vyjadrím,“ dodala.Poslanec Miroslav Kollár (Za ľudí) povedal, že nechce vstupovať do svedomia Borisovi Kollárovi, čo má urobiť. „Očakávam čokoľvek od Borisa Kollára. Ale, ak nič nebude nasledovať, tak je z dlhodobého hľadiska problém udržať si elementárnu dôveru v koalícii,“ zhodnotil Miroslav Kollár.O možnom odvolávaní šéfa parlamentu povedal, že bude hlasovať slobodne ako mnohí poslanci. „Ak nechce Boris Kollár utŕžiť hanbu, že ho nebodaj parlament odvolá, mal by urobiť nejaké gesto,“ doplnil Kollár. Rozumie aj premiérovi, že ohroziť koalíciu, ktorá má nastaviť antikorupčné pravidlá, očistiť súdnictvo, políciu, prokuratúru pre diplomovku predsedu národnej rady, je príliš vysoká cena.„Na druhej strane mohol úplne iným spôsobom pomenovať, že to, čo urobil Boris Kollár, je problém. To neznamená, že sa neviem s koaličným partnerom dohodnúť a dotlačiť ho k nejakému politickému gestu. Keď to skončí bez reakcie, tak sme vyslali naším voličom signál, že nie sme iní ako tí, po ktorých chceme opravovať,“ uzavrel Miroslav Kollár.Podľa poslanca Dostála (SaS) je „dôležitejšie udržať koalíciu ako nejaký plagiát, ktorý sa nazýva diplomovkou“.Ako ďalej povedal, politici koalície by sa mali jasne postaviť k veci a predseda parlamentu by mal vyvodiť dôsledky v podobe odstúpenia z funkcie. „To neznamená, že koalícia skončí,“ zdôraznil.Dostál by z koalície neodišiel, ak by ďalej držala Kollára vo funkcii. „Neuvažujem, že by som odišiel z koalície. Ani neuvažujem, že by som hlasoval s opozíciou v tejto veci,“ doplnil.Podpredseda opozičného klubu strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Dušan Jarjabek povedal, že bude veľmi zaujímave hovoriť o okolnostiach diplomovej práce v rámci odvolávania predsedu Národnej rady SR.„Tento spolok nekompetentných sa dostal do situácie, ktorá dáva nádej, že sa k návrhu na odvolanie pripoja aj ostatní koaliční poslanci,“ mienil Jarjabek.Podľa Jarjabka sa premiér Matovič vyjadruje zrazu inak ako v prípade rigoróznej práce Andreja Danka (SNS) a Kollárova diplomovka mu nestojí za rozpad koalície. „Možno by nastala aj rekonštrukcia vlády. Prišlo to príliš skoro po troch mesiacoch vládnutia,“ poznamenal Jarjabek.Boris Kollár v utorok 23. júna vyhlásil, že z postu šéfa parlamentu neodíde. Tvrdil, že jeho diplomovka, ktorú obhajoval na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici, nie je plagiát.Argumentoval testom originality, podľa ktorého je zhoda jeho diplomovky s inými prácami 24,45 percent a „do 30 percent je to bežná prax, ktorá sa uznáva“.