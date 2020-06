Prvých sto dní Matovičovej vlády bolo o pandémii Covid-19, Mikulec hovorí aj o predvolebných cieloch

Na infolinke sa striedalo 20 zamestnancov

25.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda Igora Matoviča OĽaNO ) dosiahla v prvých sto dňoch svojho pôsobenia počas koronakrízy výborné výsledky. Zhodnotil to minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala riaditeľka tlačového odboru rezortu Barbara Túrosová Za všetko podľa ministra hovoria samotné čísla, keďže Slovensko malo počas koronakrízy v prevádzke 65 karanténnych centier, cez ktoré prešlo 23 600 ľudí.Pozitívne taktiež hodnotí otvorenie zariadenia Národnej rady SR v Častej - Papierničke či zriadenie dvoch infoliniek a e-mailovej schránky, kde mohli občania posielať otázky, ponuky pomoci alebo podnety pre rokovanie ústredného krízového štábu.„Pred voľbami nikto ani len netušil, aká veľká výzva bude pred novou vládou stáť. Musím povedať, že prvé dni v úrade a s pandémiou koronavírusu v pätách, to nebolo nič príjemné, ale bola to moja najväčšia profesionálna výzva. V krízových štáboch som spolu s kolegami strávil desiatky hodín pri práci na opatreniach, vďaka ktorým sme ako krajina dosiahli tak výborné výsledky v boji s koronavírusom," ozrejmil Mikulec.Priblížil, že na obsluhe infoliniek na ministerstve vnútra sa striedalo 20 zamestnancov, ktorí vybavili priemerne 200 hovorov denne. Doteraz zaznamenali približne 19-tisíc telefonátov a vyše 5-tisíc e-mailov.Samotní hasiči vykonali podľa jeho slov 24 500 odberov vzoriek v rámci celého Slovenska a rozvážali ich na pracoviská úradov verejného zdravotníctva.„Nie je však všetko len o korone. Musíme hľadieť aj do budúcnosti a snažiť sa napĺňať naše ciele, ktoré sme si pred voľbami stanovili," avizoval minister. V koalícii podľa jeho slov počítajú s väčšou transparentnosťou pri procesoch, ktoré vnútro zabezpečuje a riadi.„Teraz, po upokojení a úspešnom zvládnutí koronavírusu, sa chcem sústrediť na to, ako asi by mal vyzerať policajný zbor v roku 2024. Na základe stanoveného konceptu potom plánujem robiť ďalšie kroky z hľadiska štrukturálnych, legislatívnych, personálnych zmien, ale aj fungovania inšpekcie," ozrejmil svoje zámery Mikulec.Taktiež poznamenal, že pripravujú novelu zákona, ktorá umožní občanom Slovenskej republiky, aby nadobudli aj občianstvo iného štátu.Šéf rezortu vnútra sa zároveň chce zoznámiť s rezortnými kolegami, ktorí pracujú naprieč celým Slovenskom, aby vedel lepšie porozumieť ich potrebám, „ktoré vychádzajú z reálnej praxe a boli dlhodobo ignorované".„Z tohto dôvodu robím v rámci svojho pracovného programu pravidelné výjazdy po Slovensku. Na ministerstve, okrem iných povinností, dbám aj na personálne obsadenie jednotlivých postov," uviedol minister.Zmeny boli v uplynulých týždňoch podľa jeho slov výrazné. Spomenul zrušenie pozície hasičského vyslanca v Prahe, výmenu na pozíciách generálnych riaditeľov Automobilových opravovní Ministerstva vnútra SR, nemocnice sv. Michala v Bratislave, prezidenta Hasičského a záchranného zboru a ďalších vyšších rezortných pozícií.„Ak sa vrátim k súčasnosti, tak momentálne vnímam ako ďalšiu veľkú výzvu zabezpečiť pretavenie našich plánov z programového vyhlásenia vlády do reality, kedy sa pandémia veľmi výrazným spôsobom podpísala na ekonomike tejto krajiny," uzavrel Mikulec.