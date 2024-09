Koalícia znefunkčnila výbor na kontrolu SIS, liberáli navrhnú opätovne Kolíkovú na post jeho predsedníčky (video)

Systém Pegasus

Kolíkovú odvolali z vymyslených dôvodov

Vláda okliešťuje práva ľudí

Nefunkčnosť výboru na kontrolu SIS

5.9.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) navrhne na najbližšej schôdzi Národnej rady SR Máriu Kolíkovú ako nominantku na post predsedníčky osobitného kontrolného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS) . Kolíkovú pred letom odvolala z tohto postu vládna koalícia "Koalícia nám tu nebude kádrovať ľudí v rámci opozície. My tu máme odbornú kandidátku a koalícia ju odvolala len preto, že jej prekážajú všetky informácie a vedomosti, ktoré má. Navrhujeme preto opätovne pani Kolíkovú a vládna koalícia nech sa s tým vysporiada," povedal vo štvrtok na tlačovej besede predseda SaS Branislav Gröhling . Zdôraznil, že post predsedu tohto výboru patrí SaS a koalícia nemôže kádrovať opozíciu za to, že si koná svoju prácu.SaS chce, aby riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar prišiel na kontrolný výbor vysvetliť medializované informácie o tom, že slovenské bezpečnostné zložky disponujú izraelským špionážnym systémom Pegasus "Je nám jasné, kto bude najviac špehovaný – určite nie mafia a korupčníci, ale bude to opozícia a bežní občania. Chceme sa pýtať na pracovné metódy SIS," povedal Gröhling.Dodal, že vláda v oblasti bezpečnosti úplne zlyháva, rastie počet krádeží a polícia ani minister vnútra nekonajú pri opakovaných bombových hrozbách na školách. Verejnosť tiež doteraz nemá informácie o vyšetrovaní atentátu na premiéra Podľa Kolíkovej mala vládna koalícia záujem na tom, aby bol výbor na kontrolu SIS nefunkčný, preto ju z postu predsedníčky výboru odvolala."Odvolala ma z vymyslených dôvodov. Je na tom zhoda naprieč celou opozíciou. Nie je pravda, že by som prekročila akúkoľvek právomoc ako predsedníčka výboru. Pravdou je, že spôsob, akým sa stal Pavol Gašpar šéfom SIS bol obskúrny a podľa môjho názoru bol porušený zákon," uviedla Kolíková a dodala, že ako poslankyňa Národnej rady sa v tejto veci obrátila na generálnu prokuratúru.Podľa poslanca Juraja Krúpu vláda na Slovensku postupne okliešťuje práva ľudí, či už je to právo na združovanie, zhromažďovanie a teraz prišli aj o právo na súkromie. Poukazuje na to, že odpočúvací systém má na Slovensku zákonné prekážky."Nikto na Slovensku si nemôže byť istý, že má súkromie a môže slobodne komunikovať," skonštatoval Krúpa. Pripomenul, že autokratické režimy takéto systémy zneužívajú na to, aby odpočúvali politických oponentov s cieľom očierniť ich a použiť získané informácie proti nim."Pri tejto vláde sa nebudem diviť, keby išli touto cestou," dodal. Zároveň uviedol, že ak by koalícia argumentovala, že Pavla Gašpara nemôže vypočuť v súvislosti s odpočúvacím systémom z dôvodu nefunkčnosti výboru na kontrolu SIS, je tu stále možnosť, aby prišiel do parlamentu, alebo na výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorý vie rokovať aj v utajenom režime."Vedeli by sme si predstaviť, že by sme to prerokovali aj na tomto výbore. Ak by koalícia nechcela pristúpiť ani na takéto možnosti, tak je to jasný dôkaz, že sa vyhýba takejto diskusii," uzavrel poslanec.