Danko prehral spor o post predsedu parlamentu. Správal sa ako arabský obchodník, hovorí politológ

Reputačný problém

Taraba by mohol postupne nahradiť Danka

Výmenu za iné ministerstvo odmietli

Raši je na čakačke

5.9.2024 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko prehral spor o post predsedu parlamentu . Od začiatku hral hru, pri ktorej blafoval, pretože z viacerých dôvodov nemal silu na to, aby zastával tento post. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak. „Správal sa ako arabský obchodník, ktorý nahodí vysokú cenu a potom bude licitovať. Možno budú v rámci koalície kompenzovať jeho požiadavky niečím iným, ale predsedom Národnej rady sa nestane,“ zhodnotil Koziak.Fakty podľa neho hrali jasne v neprospech vysokých ambícií Andreja Danka – jednak post predsedu parlamentu patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu-SD, SNS klesajú preferencie a nemá potrebnú silu a navyše má Danko reputačný problém.„Kde má Andrej Danko vystúpiť, tam hrozí problém v podobe nejakého trapasu. Koalícii by isto nebolo príjemné, ak by jeden z najvyšších ústavných činiteľov mal byť objektom neustálych vtipov kvôli svojej komunikačnej nešikovnosti,“ podotkol politológ.Koziak nepredpokladá, že by sa spor o post predsedu parlamentu nejak premietol do hlasovania v parlamente.„Slovenská národná strana nie je len Andrej Danko. Minister Tomáš Taraba sa ukazuje ako človek, ktorý by postupne mohol Danka nahradiť, ak SNS nemá prísť o zbytky reputácie,“ hovorí Koziak.Domnieva sa, že vládna koalícia pravdepodobne vydrží celé volebné obdobie, no do najbližších parlamentných volieb sa zrejme zároveň otvorí otázka pozície Andreja Danka na čele Slovenskej národnej strany.Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba po stredajšom zasadnutí vlády informoval, že Andrej Danko dostal ponuku byť predsedom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) výmenou za niektoré ministerstvo, čo však odmietol, pretože to nepovažuje za správne.Zároveň dodal, že SNS nevedie žiadne rokovania o výmene na postoch v rámci ministerstiev, čo znamená, že otázka predsedníckeho postu v parlamente je pre nich uzavretá.„Vážim si, čo urobil, pretože debata by nemala byť o tom, že vymeníme niečo za niečo,“ dodal. Podľa Tarabu sa Peter Pellegrini stal prezidentom aj vďaka voličom strany Smer-SD a SNS, a očakávali, že aj strana Hlas-SD bude túto skutočnosť akceptovať.„Som na čakačke,“ povedal minister investícií Richard Raši , ktorý je nádejným predsedom parlamentu za Hlas-SD. Postoj Hlasu je podľa jeho slov jednoznačný, nechcú nič iné, len to, čo je napísané v koaličnej zmluve a dodržiavanie pravidiel. Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok zhodnotil vzťahy v koalícii ako dobré, zástupcovia koalície vždy podľa neho vedú konštruktívny dialóg.Dôveryhodný zdroj z prostredia Hlasu-SD pre agentúru SITA uviedol, že hlasovanie poslancov za stranu Hlas-SD pri odvolávaní podpredsedu parlamentu Michala Šimečku nebude nijako súvisieť so sporom o post predsedu NR SR. „Mimoriadna schôdza sa otvorí. O tom, ako sa bude hlasovať, sa rozhodne až pred hlasovaním,“ dodal zdroj.Podpisy pod zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu Šimečku dodali Smer a SNS. Predseda Hlasu-SD Šutaj Eštok adresoval vo videu Šimečkovi výzvu, aby odstúpil. „Ťažko odhadnúť, ako napokon odvolávanie dopadne. Všetko bude závisieť od hlasovania strany Hlas,“ komentoval politológ Tomáš Koziak.