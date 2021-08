Koalícii hrozí opäť dusno, rozkol môžu spôsobiť utečenci z Afganistanu aj odvolávanie Mikulca

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Koaličnú radu k odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca OĽaNO ) aj afganským utečencom presunuli. Informáciu priniesol spravodajský portál noviny.sk . Rokovanie koaličnej rady by sa v náhradnom termíne mohlo uskutočniť ešte tento týždeň.Podľa informácií spomínaného portálu však táto téma môže znamenať ďalší rozkol medzi koaličnými stranami. Okrem spornej otázky v súvislosti s odvolávaním Mikulca, s ktorým má dlhší čas problém hnutie Sme rodina , sa totiž strany rozchádzajú aj v názoroch na prijímanie utečencov z Afganistanu.Proti prijímaniu utečencov sa vyjadril líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík . Podobný postoj má aj predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár , ktorý chce prijímanie utečencov v prípade schválenia vetovať.Postoj hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) je zatiaľ nejasný. Poslanec Andrej Stančík (OĽaNO) sa však vyjadril, že Slovensko by ľuďom utekajúcim pred Talibanom malo pomôcť. K pomoci utečencom sa prikláňa aj strana Za ľudí. „Môj názor je, že ľuďom treba pomáhať a nejde o ich počet. V tomto prípade je to totiž o pomoci," povedal pre uvedený spravodajský portál poslanec parlamentu Vladimír Ledecký Za ľudí ).