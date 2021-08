Ak máte otázky k návšteve pápeža, pýtajte sa. Môžete sa vyhnúť predĺženým kontrolám aj zápcham

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2021 - Občania, ktorí sa chystajú prísť na niektoré z verejných podujatí v súvislosti s návštevou pápeža Františka na Slovensku sa so svojimi prípadnými otázkami môžu obrátiť priamo na Ministerstvo vnútra SR alebo Policajný zbor SR.Na sociálnej sieti to napísal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) s tým, že je tak možné urobiť prostredníctvom súkromných správ na facebookových profiloch predmetných inštitúcii.„Pápež František pricestuje na Slovensko už o necelé tri týždne. Prípravy na zabezpečenie tejto vzácnej udalosti prebiehajú v réžii jednotlivých útvarov Ministerstva vnútra SR," uviedol Mikulec. Dodal, že získaním potrebných informácii o podujatiach sa účastníci môžu vyhnúť predĺženým kontrolám na vstupoch do sektorov alebo dopravným kolapsom.Pápež František príde na Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra. Navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín - Stráže (okr. Senica).