Koaličná kríza paralyzuje parlament a z Fica sa stal len prízrak, podľa Dubéciho je to dôvod na odchod vlády – VIDEO

Koaličná kríza nie je stále vyriešená

Fico si vytvoril pancier z rodiny Šimečkovcov

Premiér nerieši kľúčové problémy krajiny

27.2.2025 (SITA.sk) - Parlament nebude pre koaličnú krízu schopný prijímať žiadnu zásadnejšiu legislatívu tri a pol mesiaca, čo je dôvod na odchod tejto vlády . Uviedol to vo štvrtok na tlačovej besede predseda poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Od 16. decembra až do 25. marca stoja podľa neho dôležité materiály na prerokovanie, ako napríklad voľba predsedu Národnej rady SR , voľba členov Správnej rady TASR či voľba členov Správnej rady STVR, ktorá potom bude voliť generálneho riaditeľa verejného telerozhlasu.Čaká sa tiež na vyslanie vojakov do Pobaltia či misie KFOR v Kosove, prijatie daňovej legislatívy či zákonov týkajúcich sa športu. Dubéci má informácie, že vyriešenie koaličnej krízy nie je otázkou najbližších hodín, dní, ani týždňov."Načo je táto koalícia a kde je premiér Robert Fico . Toto je už absolútne na odchod," dodal. Vyzval Fica ( Smer-SD ), aby nelietal po svete, ale riešil problémy, ktoré má doma, a nehľadal iných vinníkov za problémy.Keď koaličná kríza potrvá dlhšie, bude podľa Dubéciho na mieste opätovný pokus o vyslovenie nedôvery vláde a ministrom. Očakáva, že ak prezident Peter Pellegrini nedostane v rozumnom čase podpisy 79 podpisov koaličných poslancov, že budú podporovať vládu, mal by zasiahnuť."Robert Fico, ktorého sme poznali desaťročia, sa stratil. Politik, ktorý získal dôveru tým, že dokázal zabezpečiť politickú stabilitu a presadzovanie sociálnych opatrení, dnes neexistuje. Vidíme dnes len jeho prízrak, ktorý nám prináša chaos, zlepenec a namiesto sociálnych opatrení zdražovanie a nové dane," uviedol Dubéci.Pripomenul, že Fico na minulý pondelok sľúbil vo veľkom štýle konečné vyriešenie koaličnej krízy, no o desať dní neskôr nie je stále vyriešená a premiér namiesto toho išiel do Washingtonu."Pán premiér, mohli by ste prestať vyplakávať, kto vám ako ubližuje, zvolať tlačovku a vysvetliť ľudom, koľko ich bude stáť vaša konsolidácia, koľko ich stoja vaše nákupy a koľko stoja všetky výmysly vládnych predstaviteľov, ktoré za posledný rok a pol míňajú na svojich rezortoch," povedala poslankyňa PS Zuzana Mesterová Fico si podľa nej vždy v snahe odpútať pozornosť od problémov, ktoré nevie vyriešiť, vytvorí pancier a útočí na iných. "Teraz si vytvoril pancier z rodiny Šimečkovcov," dodala.Poslanec PS Ján Hargaš poukázal na to, že premiér nerieši kľúčové problémy krajiny, ako napríklad drahotu a stúpajúce ceny, takmer milión ľudí je dnes ohrozených chudobou, máme 53. deň nefunkčného katastra a 11-tisíc ľudí na Slovensku ročne umrie, aj keď by nemuselo, keby zdravotníctvo fungovalo poriadne.Firmy podľa Hargaša nezvládajú hospodárske dôsledky politiky tejto vlády a len za posledné týždne prišlo o prácu viac ako 700 ľudí. Hargaš sa pýta, kde je teraz sociálny demokrat Fico, ktorý sa v čase, keď bol v opozícii, bil do pŕs, keď prišlo o prácu 300 ľudí a hovoril, že vláda sa na nich vykašľala."Choďte do vašich rodných Topoľčian, choďte do Bánoviec nad Bebravou, choďte sa rozprávať s tými ľuďmi," odporučil premiérovi. Hargaš poukázal aj na výrazný odliv mladých ľudí do zahraničia. Každý piaty Slovák študuje v zahraničí, za posledných 15 rokov opustilo Slovensko vyše 300-tisíc ľudí a každý jeden odchod nás stojí 2,8 milióna eur. Spomenul tiež drahé a nedostupné bývanie či byrokraciu.