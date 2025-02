Tromfom Európy v tlaku na Moskvu sú podľa Estónska zmrazené ruské aktíva za 220 miliárd eur

27.2.2025 (SITA.sk) - Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna vyzval európske štáty, aby v súvislosti s rokovaniami o skončení vojny na Ukrajine využili všetok svoj vplyv na Rusko. Minister to uviedol pre nemecký web RND, informuje spravodajský portál Ukrajinská pravda. Tsahkna dodal, že Európa je v súčasnosti vo veľmi silnej pozícii, no mala by ju brániť.„My Európania máme v rukách veľa možností, ako počas rokovaní vyvíjať tlak na Rusko“ vyjadril sa šéf estónskej diplomacie. Ruský vodca Putin totiž podľa ministra chce, aby jeho krajine vrátili „ zmrazené aktíva v sume 220 miliárd eur“ a želá si zrušenie sankcií proti ruskej ekonomike.Estónsky minister zahraničia poznamenal, že oba tieto tromfy sú v rukách Európanov, nie v rukách Američanov. „Ak Rusko a následne USA chcú rokovať o Európe a Ukrajine, nemožno robiť rozhodnutia bez nášho súhlasu,“ povedal.