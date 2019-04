Koaličná rada, ktorá mala riešiť aj sociálne opatrenia, bola zrušená

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 24. apríla (TASR) – Koaličná rada, ktorá mala riešiť aj balíček sociálnych opatrení, bola zrušená. Konať sa mala v stredu poobede. Potvrdil to hovorca predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) Tomáš Kostelník s tým, že nový termín Koaličnej rady by mohol byť v najbližších dňoch.priblížil pre TASR Kostelník s tým, že sa Koaličná rada musí presunúť na iný termín, ktorý zatiaľ nie je určený.dodal.skonštatoval hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. Dôvody, pre ktoré bola Koaličná rada zrušená, mu nie sú známe.doplnil Mažgút. Zároveň uviedol, že nemá informácie o tom, či sa bude o bodoch rokovať na májovej alebo júnovej schôdzi parlamentu.Lídri koaličných strán Smer-SD, SNS a Most-Híd mali v stredu hovoriť o balíku sociálnych opatrení, s ktorým by koalícia mala prísť v júni. Potvrdil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pred rokovaním vlády.Návrhy SNS zahŕňajú 15-percentnú daň z príjmov právnických osôb z určitého obratu, úpravu dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny i zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov. Smer-SD má predstavu o požiadavkách na minimálnu mzdu či úprave dôchodkov a Most-Híd zasa o odpočítateľnom základe dane.