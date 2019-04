Uzemnenie lietadiel 737 MAX znížilo kvartálny zisk Boeingu o pätinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Chicago 24. apríla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing oznámil za 1. štvrťrok pokles zisku o vyše 13 % a v prípade jadrového zisku predstavoval pokles viac než 20 %. Dôvodom sú problémy spojené s lietadlom 737 MAX. Tieto stroje boli po dvoch krátko po sebe idúcich haváriách minulý mesiac stiahnuté z oblohy.Spoločnosť oznámila, že jej čistý zisk za 1. kvartál dosiahol 2,1 miliardy USD (1,87 miliardy eur). To je o 13,2 % menej ako v rovnakom období minulého roka.V prípade očistenia o niektoré jednorazové položky dosiahol jadrový zisk 1,99 miliardy USD. V 1. štvrťroku 2018 predstavoval jadrový zisk spoločnosti 2,51 miliardy USD. Medziročne to znamená pokles o 21 %. Jadrový zisk na akciu dosiahol 3,16 USD, pričom analytici očakávali tento zisk na úrovni 3,33 USD.Tržby dosiahli 22,92 miliardy USD. V porovnaní s 1. kvartálom minulého roka tak klesli o 2 %.Pred problémami 737 MAX, ktoré spôsobili uzemnenie strojov a zároveň zastavenie dodávok ďalších lietadiel aerolíniám, očakávala firma za 1. kvartál medziročne lepšie výsledky. Boeing zároveň informoval, že pôvodnú prognózu celoročného zisku upraví, pričom nový odhad zverejní až potom, keď bude situácia okolo 737 MAX jasnejšia.Problémy 737 MAX, najpredávanejšieho lietadla Boeingu, nastali po tom, ako sa 10. marca zrútilo v Etiópii lietadlo leteckej spoločnosti Ethiopian Airlines. Lietadlo 737 MAX havarovalo len pár minút po štarte podobne, ako päť mesiacov predtým lietadlo indonézskych aerolínií Lion Air. To sa v októbri zrútilo do Jávskeho mora. Pri haváriách prišlo o život celkovo 346 ľudí. V obidvoch prípadoch mal podľa predbežných zistení problémy s ovládaním lietadla spôsobiť stabilizačný systém MCAS, na ktorého vylepšení Boeing momentálne pracuje.