Koaličná rada sa podľa Danka venovala programu nadchádzajúcej schôdze

Na archívnej snímke predseda SNS, Andrej Danko. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - Lídri koalície sa na pondelkovej koaličnej rade venovali programu nadchádzajúcej riadnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Povedal to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) s tým, že preňho je priebeh schôdze dôležitý najmä z hľadiska schvaľovania zákonov.povedal Danko s tým, že je najvyšší čas baviť sa o tom, čo môže vyrieši problémy ľudí. Podstatné je preňho to, aby prešli v pléne napríklad návrhy na zníženie dane z príjmov, DPH či oslobodenie dôchodcov od koncesií a podobne.Koaliční partneri podľa jeho slov hovorili aj o návrhu predsedu Smeru-SD Roberta Fica o vymáhaní výživného štátom. Danko jeho návrh akceptuje, problém však nevidí len v samotnom vymáhaní. Pri spore o výživné považuje za dôležité, aby súd do 30 dní rozhodol o jeho výške. Danko avizoval, že takýto návrh plánuje predložiť.Na otázku, či má jasno v tom, kto šéfuje Smeru-SD, odpovedal, že je to záležitosť vzťahu Fica s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Podľa svojich slov do situácie nechce vnášať zbytočné emócie. Podstatné sú pre neho v súčasnosti návrhy zákonov, ktoré môžu pomôcť ľuďom.dodal Danko v súvislosti s koaličnou radou.