Šéf Nissanu Hiroto Saikawa odstupuje

Jokohama 9. septembra (TASR) - Šéf Nissan Motor Hiroto Saikawa odstupuje zo svojho postu. V pondelok o tom informovala japonská automobilka po stretnutí správnej rady.Saikawa, ktorý tvrdo kritizoval bývalého šéfa aliancie Renault -Nissan - Mitsubishi Carlosa Ghosna pre obvinenia z finančných machinácií, odchádza s platnosťou od budúceho pondelka (16. 9.) po tom, čo priznal, že prijal podozrivé platby. Vnútorné vyšetrovanie Nissanu ukázalo, že Saikawa dostal o desiatky miliónov jenov vyššie bonusy, než mal vzhľadom na výsledky firmy. Saikawa poprel, že to bol úmysel, a prisľúbil vrátenie peňazí.Saikawa už predtým signalizoval, že je pripravený odstúpiť. Teraz ho správna rada vyzvala, aby s platnosťou od budúceho pondelka odstúpil z čela predstavenstva, s čím Saikawa súhlasil. Jeho nástupca by sa mal nájsť do konca októbra.Nissan sa po vyhodení Ghosna ocitol v kríze. Japonská automobilka po prudkom prepade zisku koncom júla oznámila, že chce zrušiť približne každé 11. pracovné miesto.Renault, v ktorom má podiel francúzsky štát, vlastní 43,4 % v Nissane. Nissan vlastní 34 % v Mitsubishi a 15 % v Renaulte, kde však nemá žiadne hlasovacie práva. Renault sa snaží o fúziu s Nissanom, čo však nové vedenie japonskej automobilky doteraz odmietalo.