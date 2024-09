Odmietnutie uznesenia

Samosprávy potrebujú pomoc

Obce nemajú peniaze na základné služby či mzdy

Zhoršenie o 120 miliónov eur

19.9.2024 (SITA.sk) - Koaličná väčšina odmietla uznesenie, ktoré by vládu zaviazalo dofinancovať samosprávam stratu peňazí. Informovala o tom poslankyňa Jana Hanuliaková PS ).Ako priblížila, samosprávy mali problém s financovaním základného fungovania už pred príchodom veľkej vody, a nutnosť nájsť peniaze na riešenie škôd postavila starostov ešte do náročnejšej situácie.„Vláda preto musí samosprávam dofinancovať stratu peňazí, o ktoré tento rok prišli nie vlastnou vinou. Spolu s poslancom Marekom Lackovičom (PS) predložila do parlamentu uznesenie, ktoré by k tomu vládu zaväzovalo. Koaličná väčšina ho však odmietla," priblížila Hanuliaková.Lackovič, ktorý bol päť rokov starostom v Hviezdoslavove problémy samospráv pozná, a preto vyzval vládu, aby samosprávam doplatila 120 miliónov eur, o ktoré prišli pre legislatívne zmeny na centrálnej úrovni. V opačnom prípade by ich obce museli získať od občanov, čo v aktuálnej situácii bude pre mnohých neúnosné.„Je to suma, ktorá samosprávam chýba za prvých sedem mesiacov tohto roka a ktorou by sa dostali len na úroveň minulého roka. Nezohľadňuje teda infláciu ani nárast cien stavebných materiálov,” uviedol Lackovič s tým, že je povinnosťou vlády zabezpečovať riadny chod štátu v každom kúte Slovenska.„Situácia je kritická a samosprávy potrebujú každú pomoc,” zdôraznil poslanec.Hanuliaková ďalej upozornila, že starostovia nemajú z čoho zaplatiť základné služby či mzdy.„Niektoré obce musia vypínať pouličné osvetlenie alebo prepúšťať mestských policajtov či opatrovateľky. Vláda namiesto toho prerozdelila obciam dotácie za 3,5 milióna eur, ktoré nešli len na akútne problémy, ale napríklad aj na hodové slávnosti alebo na futbalové bránky," informovala Hanuliaková s tým, že vláda namiesto toho, aby prišla s plánom na ozdravenie fungovania miest a obcí, tak rozdáva peniaze svojim ľuďom cez dotačné schémy. Lackovič upozornil, že tak, ako v minulosti, neúmerne veľa dostali obce, kde je na čele nominant niektorej vládnej strany.„Z viac ako 300 úspešných žiadateľov je až 230 koaličných, teda viac ako 62 percent. A to napriek tomu, že nezávislých starostov a starostiek je na Slovensku väčšina,” zdôraznil poslanec a doplnil, že s podobným záverom sa skončili aj analýzy rozdelených financií pri tohtoročných výjazdových rokovaniach vlády.Hanuliaková a Lackovič predložili návrh na prijatie uznesenia Národnej rady SR o kompenzácii výpadku príjmu samospráv. Ako PS informovalo, koaličná väčšina ho však odmietla. Poslanci v návrhu žiadali, aby NR SR vzala na vedomie skutočnosť, že v roku 2024 boli zaznamenané nižšie príjmy z dane z príjmu fyzických osôb oproti predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom táto daň je primárnym zdrojom financovania miestnych a regionálnych samospráv. Finančná situácia samospráv sa tak oproti rovnakému obdobiu minulého roku zhoršila o 120 miliónov eur.Poslanci chceli tiež, aby bolo vzaté na vedomie to, že vláda neposkytla mestám, obciam a vyšším územným celkom kompenzáciu výpadku príjmu, o ktoré žiadajú ich zastupiteľské združenia a tiež to, že finančná situácia miest, obcí a vyšších územných celkov sa dramaticky zhoršuje a že sú bez z vlastného zavinenia vystavené tlaku prijímania opatrení v oblasti dotácií, poplatkov a daní, čo vedie k ďalšiemu znižovaniu životnej úrovne ľudí.Uznesením mala byť vláda zaviazaná, aby tento výpadok vykompenzovala, a aby okamžite uvoľnila v roku 2024 sumu 120 miliónov eur, ktorá by bola rozdelená v čiastke 36 miliónov eur pre vyššie územné celky a 84 miliónov pre mestá a obce.