Koaličné strany sa zatiaľ voľbou generálneho prokurátora nezaoberajú

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) - Voľbou nového generálneho prokurátora sa zatiaľ koaličné strany nezaoberajú. Súčasnému generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi končí mandát na budúci rok. Šéf parlamentu Andrej Danko (SNS) odkázal, že k termínu voľby zaujme stanovisko po septembrovom poslaneckom grémiu. Súčasný generálny prokurátor má podľa hovorcu Smeru-SD Jána Mažgúta šancu pokračovať vo funkcii ešte niekoľko rokov.uviedol pre TASR odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR v súvislosti s vyhlásením termínu voľby generálneho prokurátora.Poslankyňa parlamentu Eva Smolíková (SNS) pre TASR potvrdila, že o tejto téme zatiaľ v SNS nerokovali. Ani vládny Most-Híd sa podľa hovorkyne Kláry Debnár aktuálne otázke voľby generálneho prokurátora nevenuje, nakoľko funkčné obdobie Čižnárovi končí po parlamentných voľbách.Podľa Smeru-SD sa dohoda na novom generálnom prokurátorovi môže rodiť ťažko.skonštatoval pre TASR Mažgút.V súvislosti s voľbou sa hovorilo aj o možnosti zmeniť jej pravidlá. Prezidentka Zuzana Čaputová ešte v júni avizovala, že kandidátov na funkciu generálneho prokurátora by mohli navrhovať nielen poslanci parlamentu. Túto tému otvorila na prvých stretnutiach s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a Dankom, ktorí to podľa jej slov podporujú. Rozšírenie okruhu osôb a subjektov s právomocou navrhnúť kandidátov na túto funkciu si vie predstaviť aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).Čižnára vymenoval do funkcie generálneho prokurátora v júli 2013 vtedajší prezident Ivan Gašparovič. Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva hlava štátu na návrh parlamentu. Funkčné obdobie generálneho prokurátora je sedem rokov. Podľa aktuálnej legislatívy sa funkčné obdobie predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom. Zároveň tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za generálneho prokurátora.