Nezamestnanosť v Taliansku klesla v júni zhruba na 7,5-ročné minimum

Rím 31. júla (TASR) - Nezamestnanosť v Taliansku klesla minulý mesiac na najnižšiu úroveň približne za 7,5 roka. Uviedol to v stredu taliansky štatistický úrad.Miera nezamestnanosti dosiahla v júni 9,7 % oproti 9,8-percentnej hodnote v máji. Júnová nezamestnanosť je tak najnižšia od januára 2012, keď dosiahla 9,6 %.Klesla aj nezamestnanosť mladých, aj keď v porovnaní s inými krajinami Európskej únie zostáva vysoká. Miera nezamestnanosti ľudí vo veku od 15 do 24 rokov dosiahla v júni 28,1 %, zatiaľ čo v máji predstavovala 29,7 %.Zároveň sa v Taliansku mierne zvýšila miera zamestnanosti. Dosiahla 59,2 %, v máji to bolo 59,1 %.