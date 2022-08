Koaliční partneri podľa Sulíka neberú ich demisiu vážne. Na výber je odchod štyroch ministrov SaS alebo Matoviča

S útokmi začal Matovič

Štyria ministri vs. Matovič

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je presvedčená, že zmeny v koaličnej zmluve nie sú riešením, ak neodíde líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič Stranu zároveň mrzí, že ich koaliční partneri ponúkajú len formálne návrhy a neberú vážne podanie demisie ministrov za stranu SaS. Strana za neformálne návrhy pokladá tresty za útoky. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák. Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka hnutie OĽaNO ignorovalo, keď Matovičovi pripomínali, že trpezlivosť SaS nie je nekonečná.„Taktiež ignorovali fakt, keď som ministra financií v prítomnosti premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) varoval, že zažije fiasko, ak prelomia s fašistami veto prezidentky,“ povedal šéf liberálov.Podľa neho začal s útokmi líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností, ktorý zaútočil aj na megainvestíciu Volvo „Matovič po paktovaní s fašistami a rozvrate verejných financií, na rozdiel od nás, je stále prilepený na svojej stoličke. Krok späť preto pre nás nie je opcia,“ tvrdí Sulík.Podpredseda SaS a člen vyjednávacieho tímu Branislav Gröhling verí, že koaliční partneri zvážia svoje rozhodnutie pred sobotňajším rokovaním.„Očakávam, že si dajú na misku váh odchod štyroch ministrov SaS z vlády vs. funkciu pre Igora Matoviča,“ doplnil Gröhling.Ak by koaliční partneri podporili Matoviča, „znamenalo by to odchod tých, ktorí presadzujú reformy v súdnictve, školstve, riešia energetickú krízu či kvalitne zastupujú našu krajinu v zahraničí. Náročné chvíle vyžadujú ťažké rozhodnutia a ja verím, že takéto rozhodnutie príde aj od predstaviteľov OĽaNO,“ uzavrel podpredseda SaS Gröhling.