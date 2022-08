Španielsku Valenciu devastuje najväčší lesný požiar v krajine, do boja s ohňom úrady nasadili desiatky lietadiel (foto+video)

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Lesný požiar, ktorý nekontrolovane horí v španielskej provincii Valencia, je jeden z najväčších tohtoročných v krajine. Oheň, ktorý horí už piaty deň, spálil viac ako 19-tisíc hektárov územia v okruhu 120 kilometrov, informovali v piatok úrady."Na boj s ohňom nasadili 35 lietadiel. Hoci dážď vo štvrtok povzbudil nádeje na to, že sa požiar podarí dostať pod kontrolu, v dôsledku silného vetra je veľmi agresívny," uviedol šéf spravodlivosti provinčnej samosprávy.Päť ľudí je ešte stále v nemocnici po tom, čo utrpeli vážne popáleniny, keď začiatkom týždňa vyskočili z vlaku, ktorý smeroval do ohňa a chcel zmeniť smer. Šéf regionálnej vlády Ximo Puig si vyžiadal správu od hasičov, aby objasnili, prečo mohol vlak ísť cez horiacu oblasť.Do začiatku augusta španielske ministerstvo pre ekologický prechod zaznamenalo 43 veľkých lesných požiarov. V predošlých rokoch bol priemer 11. Európsky informačný systém o lesných požiaroch (EFFIS) odhaduje, že v Španielsku tento rok zhorelo 284 764 hektárov plochy. To je štvornásobne viac ako bol priemer od začiatku záznamov v roku 2006.