Koaliční poslanci sa búria, nepáči sa im vypustenie druhej národnosti pri sčítaní obyvateľov

Chýbajú im dôvody

Opatrenie platí už 10 mesiacov

Zmenu chcú na poslednú chvíľu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Skupina 27 koaličných poslancov v utorok zaslala predsedovi Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) Alexandrovi Ballekovi otvorený list v súvislosti s návrhom na vypustenie možnosti uvádzania druhej národnosti v sčítaní obyvateľov . V liste ho upozorňujú, že ŠÚ SR skrátením pripomienkového konania k predmetnému návrhu porušuje legislatívne pravidlá vlády, ktoré sú pre neho záväzné.Informoval o tom poslanec Národnej rady SR (NR SR) Ondrej Dostál (klub SaS ) s tým, že legislatívne pravidlá vlády síce umožňujú skrátiť pripomienkové konanie k návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu zo štandardných 15 pracovných dní na najmenej sedem pracovných dní, musia však na to existovať v pravidlách predpokladané dôvody. Tie v tomto prípade podľa poslancov neexistujú.ŠÚ SR odôvodňuje skrátenie pripomienkového konania tým, že materiál návrhu opatrenia sa predkladá na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie z dôvodu blížiaceho sa termínu začiatku doby sčítania obyvateľov do ktorého je potrebné zabezpečiť obsahovú a technickú zmenu elektronických formulárov.„Dovoľujeme si Vás upozorniť, že žiadny takýto dôvod na skrátenie pripomienkového konania Legislatívne pravidlá vlády nepoznajú," uvádzajú poslanci.Zákonodarcovia v liste upozorňujú, že opatrenie ŠÚ SR, ktorým bola ustanovená možnosť uvádzať v sčítaní obyvateľov dve národnosti, bolo uverejnené v Zbierke zákonov 16. marca 2020 a je účinné od 20. marca 2020, teda už desať mesiacov. Predchádzalo mu riadne, teda neskrátené, medzirezortné pripomienkové konanie od 19. decembra 2019 do 15. januára 2020.Možnosť prihlásiť sa pri sčítaní obyvateľov aj k druhej národnosti je výsledkom dlhodobých odborných diskusií a participatívneho procesu za účasti zástupcov príslušníkov národnostných menšín.Na pôde Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa o sčítaní obyvateľov, vrátane možnosti zisťovania druhej národnosti, hovorilo podľa poslancov opakovane od roku 2016.Zákonodarcovia pripomínajú, že splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a ŠÚ SR spracovali v roku 2018 dokument Metodika sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk, ktorý na takmer sto stranách analyzuje problematiku možnosti uvádzania druhej národnosti v sčítaní obyvateľov.„A teraz sa toto dlho pripravované, analyticky dôkladne podložené, so zástupcami národnostných menšín odkonzultované a dávno odsúhlasené riešenie ide narýchlo, na poslednú chvíľu, za cenu porušenia Legislatívnych pravidiel vlády a bez prerokovania so zástupcami národnostných menšín zmeniť na základe lobovania jedného koaličného poslanca podporeného časťou maďarských mimoparlamentných politikov," uvádzajú predstavitelia koalície.„Vzhľadom na to, sme predsedu ŠÚ SR vyzvali, aby návrh na vypustenie druhej národnosti zo sčítania stiahol, alebo aspoň predĺžil pripomienkové konanie tak, aby neboli porušované Legislatívne pravidlá vlády," dodali členovia zákonodarného zboru.