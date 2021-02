Navaľný sa postavil pred moskovský súd, rozhoduje sa o jeho slobode

Hrubo porušili jeho právo

Polícia je na protesty pripravená

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj sa v utorok postavil pred súd, ktorý ho môže poslať na niekoľko rokov do väzenia. Navaľného, ktorý je najznámejším kritikom prezidenta Vladimira Putina , zadržali 17. januára po jeho návrate z Nemecka.V krajine sa liečil päť mesiacov z následkov otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Z útoku obviňuje Kremeľ, čo ruské úrady odmietajú. Navaľného umiestnili do väzby na 30 dní. Podľa prokuratúry pobytom v Nemecku porušil pravidlá podmienečného odsúdenia za spreneveru. Navaľnyj označuje kauzu z roku 2014 za politicky motivovanú.Ruská Federálna väzenská služba vyzvala moskovský okresný súd, aby podmienečný trest zmenil na nepodmienečný. Navaľnému by tak hrozilo tri a pol roka vo väzení. Navaľného právnici argumentujú, že ich klient sa počas liečby v Nemecku nemohol osobne hlásiť ruským úradom, aby splnil pravidlá podmienečného trestu.Navaľnyj tiež trvá na tom, že jeho právo na spravodlivý proces bolo počas zatýkania hrubo porušené. Svoje uväznenie označil za výsmech spravodlivosti.Navaľného zadržanie vyvolalo vlnu protestov, ktorá sa v posledných dvoch týždňoch prehnala celým Ruskom. Na demonštráciách za jeho prepustenie sa zúčastnili desaťtisíce ľudí. Na protestoch skandovali heslá proti prezidentovi Putinovi.Polícia zadržala desiatky demonštrantov, vo viacerých prípadoch proti nim použila hrubú silu. Navaľného tím vyzval na ďalšiu demonštráciu, ktorá by sa mala konať v utorok pred sídlom moskovského súdu. Polícia v blízkosti budovy nasadila jednotky a zatarasila okolité ulice.