Koaličný poslanec Linhart kritizuje Mikulca pre marenie vyšetrovania, uvažuje podporiť jeho odvolanie

26.7.2021 (Webnoviny.sk) - Koaličný poslanec Patrick Linhart Sme rodina ) zvažuje hlasovať za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Ako ďalej uviedol vo vyhlásení, k tomuto kroku má vážne osobné dôvody.„Sú nimi mnou podané, no nevyšetrené, alebo zmarené, trestné oznámenia. Za pravdu v zlyhaní pri určitom vyšetrovaní mi dáva aj generálna prokuratúra, a preto právnici pripravujú rozsiahlu žalobu," povedal poslanec. Doplnil, že na zmenu čakal rok, no bezvýsledne.„Pochybnosti s manipulovaním pri vyšetrovaní mám z osobných skúseností a týkajú sa priamo niekoľkých mnou podaných trestných oznámení, ktoré boli neprešetrené alebo zámerne zmarené. Tieto záhadné okolnosti zmarovania vyšetrovania mali byť preverované vnútorne ministerstvom vnútra, no i tu sa v mnohých prípadoch neudialo absolútne nič," povedal poslanec.Linhart tvrdí, že pre trestné oznámenia, ktoré poukazujú na korupciu či tunelovanie verejných zdrojov, sa stal terčom nepotrestanej diskreditácie jeho osoby a v minulosti pred vstupom do politiky dokonca aj terčom vyhrážania sa fyzickou likvidáciou jeho osoby.„K určitým formám vyhrážania mojou diskreditáciou alebo fyzickým napadnutím, dochádza aj dnes, a to po podaní trestného oznámenia kvôli údajnej korupcii a tunelovaniu verejných zdrojov primátorom Nových Zámkov Otokarom Kleinom. A to sa deje verejne priamo v mediálnom výstupe primátora Otokara Kleina," uviedol.Zároveň doplnil, že prípady spojené s primátorom Nových Zámkov Otokarom Kleinom dnes vyšetruje Národná kriminálna agentúra.„Bolo tak tomu aj v minulosti, bohužiaľ aj tu bolo vyšetrovanie údajne manipulované a marené, preto moje obavy, že sa aj tento, ako aj ďalšie prípady, zametú pod koberec, sú veľké. Z daných dôvodov tieto nezačaté alebo zmarené vyšetrovania beriem dosť osobne a otázka je, že keď môže byť poslanec Národnej rady SR zámerne diskreditovaný a ešte aj v dnešnej dobe zastrašovaný pri poukazovaní na korupciu, akú odvahu podávať takéto trestné oznámenia má mať radový občan," povedal Linhart.Nech sa poslanecký klub Sme Rodina pri hlasovaní o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra Mikulcovi rozhodne akokoľvek, Linhart bude podľa vlastných slov žiadať vyvodenie personálnej zodpovednosti ministra vnútra a tiež policajného prezidenta Petra Kovaříka.„V minulosti som sa poukazujúc na tieto vážne zlyhania ministerstva vnútra pri hlasovaní o odvolávaní pána ministra Mikulca zdržal. Tento môj jasný signál nebol dostatočne vnímaný, preto som sa rozhodol, že pokiaľ ma na najbližšom klube pán minister osobne nepresvedčí o okamžitej náprave vo svojom rezorte, som pripravený hlasovať za jeho odvolanie," dodal poslanec.Mimoriadna schôdza parlamentu k odvolávaniu Mikulca z funkcie bude počas septembrovej riadnej schôdze. Plénum dnes totiž dvakrát nebolo uznášaniaschopné. V rokovacej sále sa niečo po 10:00 prezentovalo iba 45 poslancov. Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozičná strana Smer-SD. Plénum nebolo k predmetnému bodu dvakrát uznášaniaschopné ani v nedeľu 25. júla.Najbližšia riadna schôdza Národnej rady SR sa začína 16. septembra.