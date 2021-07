Zamestnávatelia vítajú zákon zvýhodňujúci zaočkovaných, zatvorenie prevádzok zanechalo obrovské škody

Treba brať do úvahy aj individuálne faktory

26.7.2021 - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú schválenie legislatívnej úpravy, podľa ktorej bude môcť Úrad verejného zdravotníctva pri tvorbe a prijímaní protiepidemických opatrení zohľadňovať aj údaje z digitálneho COVID preukazu.Ak sa začne epidemická situácia na Slovensku opätovne zhoršovať, úrad už tak nemusí ihneď plošne zatvárať prevádzky.Firmy vnímajú tento krok pozitívne a veria, že vláda sa poučila z chýb z minulosti a vníma rozsiahle škody, ktoré pandémia a s ňou súvisiace niekoľkomesačné zatvorenie prevádzok zanechalo.„Odborníci a vláda by pri prijímaní protiepidemických opatrení mali brať do úvahy aj individuálne faktory, ako je práve vakcinácia, vývoj epidemickej situácie v danom regióne a podobne. Túto možnosť už majú, verím preto, že ju aj skutočne uplatnia," povedal prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.Parlament v nedeľu schválil novelu zákona zvýhodňujúcu očkovaných. Poslanci v skrátenom legislatívnom konaní odsúhlasili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novela zákona umožní využitie tzv. digitálnych očkovacích preukazov (GreenPassov).Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR dá možnosť zohľadniť GreenPassy, resp. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho testovania pri tvorbe protipandemických opatrení. Za novelu zákona hlasovalo 77 poslancov, proti bolo 55 zákonodarcov, žiadny poslanec sa hlasovania nezdržal.Zohľadnenie očkovania pri povolení využívania istých služieb aj počas pandémie musí byť podľa Ministerstva zdravotníctva SR upravené primárne zákonom, a to aspoň vo všeobecnej rovine. Bez zákonného splnomocnenia pri súčasnej zákonnej úprave totiž ÚVZ SR nesmie vydať takúto vyhlášku zohľadňujúcu očkovanie ako „priepustku“ k službám.Po novom budú môcť zaočkovaní ľudia, tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a negatívne otestovaní ľudia po preukázaní sa GreenPassom využívať „naplno“ služby prevádzkovateľov, ktoré budú inak v rámci protipandemických opatrení všeobecne obmedzené.Pôjde o služby, ktoré sú rizikové, teda kde sa zhromažďujú ľudia a riziko šírenia nákazy ochorením COVID-19 je väčšie. Ide napríklad o hromadné podujatia a prevádzky, kde sa zhromažďujú ľudia a podávajú sa pokrmy a nápoje.