Koaličný poslanec rozplakal Holečkovú a vysmial sa jej do tváre, údajne predviedla emotívny výstup

Vysmial sa jej do tváre

Premlčacia lehota pri znásilnení

8.2.2024 (SITA.sk) - Koaličný poslanec sa vysmial opozičnej poslankyni Martine Holečkovej KDH ) do tváre. Poslankyňa to uviedla s plačom po schválení novely Trestného zákona v parlamente.„Mne sa veľmi ťažko hľadajú vhodné slová. Poslanec koalície ide po schodoch, a povie mi, že aký emotívny výstup a smeje sa mi do tváre. To sa budú do tváre smiať aj ženám, ktoré boli znásilnené? Toto je odkaz, ktorý chceme z parlamentu poslať obetiam? Takto hlboko sme klesli," uviedla Holečková s tým, že rozpravu v parlamente zarezali, pretože to nemohli počúvať.„Verím tomu, že sa to zle počúva všetkým, čo sú z koalície, lebo som presvedčená o tom, že nevedeli, že toto sa tam nachádza, a že toto idú urobiť," dodala Holečková. Poslanec Ján Horecký (KDH) dodal, že sa stalo presne to, na čo upozorňovali, a to, aby sa nešlo do skráteného legislatívneho konania.„Aby sme sa včera, ja osobne až dnes, dozvedeli o skrátení premlčacej lehoty pri znásilnení a pri násilných sexuálnych činoch, jednoducho zákon ešte ani nevošiel do platnosti a už nám vybuchujú do tváre kauzy," uviedol Horecký a dodal, že toto pre nich nie je žiadna politická hra ani politický zápas, ale dotýka sa to priamo životov ľudí.„Zdôvodnili sme v rámci svojich príspevkov to, že ani polícia nemôže zvládnuť rekvalifikáciu tisícich trestných činov na priestupky, prečiny a podobne. Bojíme sa ochromenia činnosti polície s tým, že ani ženy, ani zdravie, ani život, ani majetok nebude týmto štátom dostatočne chránený," uzavrel Horecký.Od 20. marca sa zruší Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) . Koalícia si schválila rozsiahlu vládnu novelu Trestného zákona. Jej prijatím sa okrem rušenia ÚŠP znížia niektoré trestné sadzby, a to od 15. marca. Za novelu hlasovalo 78 zo 78 prítomných poslancov vládnej koalície. Opoziční poslanci, ako aj pri predchádzajúcich hlasovaniach o novele, vytiahli hlasovacie karty a neprezentovali sa.