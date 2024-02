Zavraždenie spravodlivosti či amnestia pre „svojich“ ľudí, reaguje opozícia na schválenie novely Trestného zákona (video)

aktualizované 8. februára, 21:39



Mafia zobrala spravodlivosť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Novela pre svojich ľudí

Erózia právneho štátu

Kroky prezidentky Čaputovej

8.2.2024 (SITA.sk) -Dnešným dňom spravodlivosť na Slovensku zavraždili. Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič tak reagoval na schválenie koaličnej novely Trestného zákona „Bohapustá mafia viac ako po 30 rokoch Slovensku zobrala spravodlivosť," vyhlásil Matovič. Zároveň skonštatoval, že by bolo veľmi jednoduché, skratkovité a prvoplánové obviňovať z celej veci predsedu vlády Roberta Fica „V skutočnosti tie rozhodujúce hlasy, ktoré dopomohli tomu, aby mafia zvalcovala dnes spravodlivosť, boli hlasy od Petra Pellegriniho ," dodal Matovič.Je hanebné, že si koalícia schválila amnestiu pre „svojich ľudí“. Uviedla poslankyňa Mária Kolíková SaS ) po schválení novely Trestného zákona . Podľa Kolíkovej je zrejmé, že zmeny trestného práva nebudú maž dopad len na kauzy, ktoré zastrešuje špeciálne prokuratúra, ale budú mať dopad naprieč celým Slovenskom.„Kauzy skončia, ak čo len sekundu bude platiť táto právna úprava," povedala v parlamente pre médiá. Súčasne verí, že Ústavný súd SR bude mať dosť dôvodov na to, aby zastavil účinnosť tejto úpravy.Poslankyňa upozornila, že v iných krajinách premlčacie lehoty pri trestnom čine znásilnenia predlžujú, na Slovensku sa, naopak, znižujú. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) pre médiá uviedol, že o ukončení rozpravy vedeli ešte pred tým, než sa začala.„Pellegrini sa môže vyhovárať na to, že sa rozprava odchýlila od toho, čo má byť v treťom čítaní. Nie je to pravda. Toto bolo dopredu pripravené," povedal.Podľa Demokratov je schválená novela Trestného zákona eróziou právneho štátu. Konštatuje to mimoparlamentná strana s tým, že schválené zmeny negatívne ovplyvnia bežných ľudí, ale aj slušných policajtov, ktorí odhalia korupciu, a v neposlednom rade znamenajú kolaps slovenskej prokuratúry.„Štát, ktorý je benevolentný k trestnej činnosti, korupcii, ale aj menším priestupkom sa stáva spolupáchateľom týchto skutkov. Poslanci, ktorí hlasovali za tieto negatívne zmeny na seba preberajú plnú zodpovednosť za zvýšenú kriminalitu v uliciach," skonštatoval bývalý poslanec parlamentu Juraj Šeliga s tým, že Trestný zákon, respektíve tresty majú mať aj odstrašujúcu funkciu, aby si páchatelia dvakrát rozmysleli, či budú konať protiprávne.Takisto upozornil, že odhlasované zrušenie špeciálnej prokuratúry bude mať za následok kolaps vo vyšetrovaniach najväčších káuz histórie Slovenska a umožní plnú kontrolu nad prípadmi generálnemu prokurátorovi Zuzana Čaputová podľa Šeligu novelu vráti do parlamentu, no predpokladá, že poslanci prelomia jej veto.„Je vrcholom absolútneho cynizmu a priam svinstva, že Fico Pellegrini znížili premlčacie doby aj za trestný čin znásilnenie. Slušným ľuďom sa zastavuje rozum nad touto hanebnosťou. Nehovoriac o tom, že naše medzinárodné záväzky nám hovoria, že premlčacie doby majú byť pri takýchto trestných činoch dlhšie nie kratšie,“ dodal exposlanec.