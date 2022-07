Kočner a Zsuzsová komunikovali o kožných chorobách či zuboch a prokurátorom dali prezývky

aktualizované 13. júla 11:43



Prezývky Lipšica a Šufliarskeho

Opätovné prejednanie obžaloby

Príprava vrážd prokurátorov

13.7.2022 (Webnoviny.sk) -Diskusie Mariana Kočnera Aleny Zsuzsovej obžalovaných z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka o kožných chorobách alebo zuboch v aplikácii Threema boli šiframi.Konštatuje to posudok vypracovaný Filozofickou fakultou Univerzity Komenského, ktorý v stredu prečítali na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Posudok sa zaoberá komunikáciou dvojice medzi septembrom 2017 a júnom 2018.„Rovnaký jazykový kód u vysielateľa a prijímateľa je základnou podmienkou dorozumenia,“ konštatuje posudok. Ako príklad šifier uvádza napríklad pojmy „svrab" alebo „sk.....ý akneovitý bolák“. Rovnako poukazuje napríklad na využívanie prezývok, napríklad Gambia/Gambíno ( Daniel Lipšic , pozn. SITA) alebo Šuflík ( Peter Šufliarsky ).„Vidieť, že účastníci boli navyknutí na používanie šifrovanej komunikácie,“ uvádza sa v posudku. Najväčšia intenzita šifier bola podľa posudku používaná v období od 15. do 22. februára 2018.Zároveň posudok poukazuje na diskusiu o vypadávaní zubov, ktorú samotní aktéri spájali so smrťou iných osôb. Deň po zavraždení Jána Kuciaka 22. februára 2018 sa pritom v komunikácii objavila informácia „Jeden už naozaj vypadol". „Môžeme hovoriť o realizácii prognózy smrti," skonštatovali autori posudku. Najvyšší súd SR (NS SR) v júni 2021 zrušil rozsudok ŠTS zo septembra 2020 v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Senát zároveň vrátil konanie na ŠTS, ktorý má opätovne prejednať obžalobu voči Kočnerovi a Zsuzsovej.Predseda senátu NS SR Peter Paluda v rámci odôvodnenia rozhodnutia uviedol, že prvostupňový súd pri oslobodení Kočnera a Zsuzsovej v časti týkajúcej sa vraždy Kuciaka konal predčasne. Niektoré navrhované dôkazy nevykonal a o iných ani nerozhodol.Súd zároveň k obnovenému procesu pripojil obžalobu v prípade prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku , špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho.V tejto veci čelia obžalobe okrem Kočnera a Zsuzsovej aj Dušan Kracina a bosniansky občan Darko Dragič. Tomáš Szabó , ktorý je v prípade vraždy Kuciaka právoplatne odsúdený na 25 rokov väzenia, v kauze prípravy vrážd priznal vinu a bol vylúčený na samostatné konanie.