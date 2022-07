Ovládnite svetlo u Vás doma

SVETLO UŽ NA ZAČIATKU TUNELA

13.7.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť MINALOX bola založená v roku 2018 na Slovensku. Zaoberá sa koncepčným vývojom osvetlenia na Slovensku a následnou výrobou v Číne.Spoločnosť MINALOX sa snaží inšpirovať svojich zákazníkov jedinečnými produktami DC 24V, ich vysokou kvalitou a individuálnym poradenstvom pri riešení osvetlenia. Svietidlá MINALOX sú moderné, úsporné a bezpečné, DC 24V technológia je plne kompatibilná s obľúbenými Smart Home systémami podporujúcimi DC 24V – PWM stmievanie akými sú Loxone, TapHome a mnohé ďalšie.V súčasnosti MINALOX produkuje130 sériovo vyrábaných produktov. Má vytvorenú základnú produktovú radu DC 24V LED žiaroviek s univerzálnymi päticami E27, E14, GU10 a G9 preto žiarovky MINALOX ako retrofity môžu svietiť v akomkoľvek svietidle. DC 24V LED svietidlá vhodné pre Smart Home systémy sú unikátne a veľmi žiadané na EU trhu. V súčastnosti má spoločnosť oficiálne zastúpenie na európskych trhoch, konkrétne v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Belgicku, Holandsku a Luxembursku. V sortimente, ktorý MINALOX ponúka sú LED panely rôznych veľkostí, okrúhleho alebo štvrcového tvaru. LED bodové svetidlá rôznych veľkostí sú v ponuke v prevedení DUALWHITE a RGBW, LED lineárne svietidlá sú určené do technických priestorov či garáží. Pri vývoji LED pásov bol kladený dôraz na detail, preto v ponuke nájdete LED pásy s deliteľnosťou po čipe. Okrem týchto základných rád produktov MINALOX ponúka prisadené svietidlá, LED TRACK systém, exteriérové svietidlá. Všetky žiarovky a svietidlá MINALOX DC 24V sú stmievateľné, pri integrácii do SMART HOME systémov nie sú potrebné predradníky a stmievače. Pre veľmi jednoduchý a minimalistický tvar sú vhodné takmer do každého priestoru.Väčšina produktov svetelnej rady je vo verzii DUALWHITE, niektoré aj vo verzii RGBW alebo SINGLE COLOR. Kedže MINALOX kladie dôraz na svetelnú hygienu a cirkadiánny rytmus organizmu človeka, väčšina produktov je produkovaná práve vo verzii DUALWHITE. Osvetlenie MINALOX zlepšuje náladu a výkon, "zvyšuje” energiu alebo naopak pomáha relaxovať.V sortimente DUALWHITE produktov sú v ponuke chromatickosti 1800-4500 Kelvinov a 2000-6000 Kelvinov. Informácie o svetelnej hygiene a cirkadiálnom rytme organizmu človeka a ich pretavenie do praxe pri vývoji svetidiel sa MINALOX snaží v spolupráci so strednými odbornými učilišťami na Slovensku a v Českej republike. Investuje a podporuje edukáciu zákazníkov a sponzoruje vybavenie učební pre Smart Home systémy na Stredných odborných školách.MINALOX sa nezameriava len na vývoj osvetlenia ale najmä na jeho riadenie a integráciu do systémov inteligentných domácností, čo ho posúva k systémovým riešeniam pre moderné domácnosti, kancelárie, priemysel a príslušenstva k svojim výrobkom.Ekologické a ekomomické atribúty sú pre spoločnosť kľúčové, preto je záruka na produkty spoločnosti MINALOX 5 rokov a životnosť viac sko 35 tisíc hodín.MICHAL ŠVECZakladateľ spoločnosti MINALOX®"Na samom začiatku nebolo mojim plánom vybudovať firmu, ktorá sa bude zaoberať osvetlením. Chcel som len postaviť inteligentný dom, v ktorom budem so svojou rodinou šťastný. Zároveň som vedel, že ak sa z domu má stať aj útulný domov je mimoriadne dôležité svetlo a osvetlenie. Tak ako je v interiéri dôležitá teplota vzduchu, tak je dôležitá aj teplota a intenzita svetla. Práve svetlo vytvára skutočnú atmosféru domova, dokáže zvýšiť výkonnosť, alebo naopak upokojiť po náročnom dni. Svetelná pohoda sa prejavuje aj na duševnej rovnováhe a ja som chcel nájsť riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým členom rodiny, bude sa prispôsobovať nám a nie naopak, ovládanie musí byť jednoduché a bezpečné a spotreba elektriny musí byť nízka. Zároveň som bol presvedčený, že to nemusí stáť veľa peňazí. Hľadal som snáď na všetkých dostupných kanáloch a narazil na obrovskú bariéru nielen na našom trhu ale aj európskom a svetovom trhu. Totálny nedostatok informácií o možnostiach, alebo neskutočne drahé riešenia. Začal som premýšľať, čo robiť, keď nechcem svietiť len LED pásmi, ktoré vo verzii DC 24V boli dostupné. Začal som pátrať, skúmať a skombinoval som už existujúce technológie za rozumnú cenu, pričom museli spĺňať požiadavku bezpečnosti a jednoduchosti a vysokej kvality svetelného výstupu. Už pár dní po zapojení a testovaní sme si s rodinou uvedomili, že to je presne to, čo sme chceli. To ma inšpirovalo. Inovácie vznikajú aj vtedy, keď vás do toho okolnosti dotlačia, navrhol som vlastný rad DC 24V žiaroviek, LED pásov, svietidiel a ostatného príslušenstva pod značkou MINALOX®, no najmä a to je pre mňa alfa a omega ponúkame funkčný systém osvetlenia nejen pre inteligentné domy. Pre každý interiér sa hodí čosi iné. Iný štýl, funkcia či dizajn. Dnes dokážeme naprojektovať a dodať riešenia pre rodinné domy aj firmy, presne podľa potrieb klienta.”Michal ŠvecAj ďalšie produkty spoločnosti MINALOX, LED žiarovky sú stmievateľné s napätím DC 24V. Žiarovky sú bezpečné, nízkoenergetické a vyznačujú sa dlhou životnosťou, až 13 rokov pri bežnom používaní v domácnosti. MINALOX v súčasnosti produkuje žiarovky so štandardnými päticami (E27, E14, GU10, G9) a ponuku neustále rozširuje. Intenzitu svietenia je možné ľubovoľne meniť a nastavovať, pretože súčasťou inštalačného riešenia MINALOX® je technicky nenáročná elektronika stmievania. Zaujímavým benefitom takéhoto riešenia je cena, ktorá sa pohybuje od 9 € na jeden okruh (u iných dostupných riešení začína cena na dvojnásobku a nie je kompatibilná s napätím DC 24V). Stále rastúca ponuka žiaroviek pokrýva rozličné požiadavky na dizajn, tvar, intenzitu a farbu svetla a uspokojí tak aj náročnú klientelu.LED pásy sú z ponuky DC 24V osvetlenia najznámejšie a najdlhšie používané. V portfóliu MINALOX nájdete LED pásy s rôznymi výkonmi, zostavami a šírkami, vďaka čomu sú univerzálne pre použitie v rôznych typoch interiérov. Spomedzi LED pásov je vyhľadávaným výrobkom MINALOX® LS 2835 120CUT, ktorého zostava umožňuje veľkú variabilitu s dôrazom na každý drobný detail, čo zákazníci oceňujú napríklad pri inštaláciách do nábytku. MINALOX® LS 2835 120CUT, ako aj názov výrobku naznačuje, je možné skracovať po každom čipe a prispôsobiť ho tak dĺžkou a tvarom aj zložitým detailom v interiéroch. MINALOX taktiež ponúka rôzne druhy LED pásov vo verziách SINGLE color, DUALWHITE a RGBW.LED panely spoločnosti MINALOX sú zapustné, stmievateľné, bodové svietidlá vyrábané v nízkonapäťovom prevedení (DC 24V), čo je rarita v tejto produktovej kategórii v Európe. Najväčšou výhodou nízkeho napätia je bezpečnosť pri používaní, nakoľko nehrozí žiadne nebezpečie úrazu elektrickým prúdom. LED panely sú nízkoenergetické, vyznačujú sa výbornou svietivosťou a dlhou životnosťou do 35 000 hodín. Disponujú nastaviteľným spektrom svietenia vo verzií DUALWHITE. V súčasnosti má MINALOX v portfóliu dve chromatickosti 1800-4500 Kelvinov a 2000-6000 Kelvinov a štyri veľkosti: 120, 170, 200 a 300mm. LED panely majú tenký hliníkový rám vhodný aj pre minimalistické interiéry a je možné ich použiť ako hlavné alebo ambientné osvetlenie. Ďalšou výhodou MINALOX konceptu je zladenie farebnej teploty svetla podľa cirkadiánneho rytmu organizmu človeka. Ak siahnete po kombinácii LED výrobkov od MINALOX® , budete mať vždy istotu, že osvetlenie bude v dokonalom súlade. Môžete si navoliť nielen farebný odtieň, ale dokonca aj samotný výkon LED panelov, presne tak, ako potrebujete.Rovnako aj LED bodové svietidlá sú nízkonapäťové (DC 24V). Sú šetrné na spotrebu energie a vyznačujú sa dlhou životnosťou, až 13 rokov pri bežnom používaní v domácnosti. Svetlo emitované svietidlami MINALOX spĺňa všetky atribúty vysokej kvality vyhľadávanej odborníkmi. Technické kontroly prebiehajú v certifikovaných laboratóriách (FEI STU Bratislava, VDE Testing and Certification Institute Offenbach, Nemecko a ďalších certifikovaných pracoviskách). Svietidlá sú produkované vo verzii SINGLE color v jednom farebnom odtieni, alebo s nastaviteľným spektrom svietenia vo verziách DUALWHITE a RGBW. Sú v súčasnosti v ponuke v rôznych veľkostiach a svetelných výkonoch. LED bodové svietidlá sú zápustné alebo prisadené, sú využívané ako bodové osvetlenie pre interiéry a exteriéry v rôznych veľkostiach.MINALOX ponúka vo svojom portfóliu rôzne zápustné, prisadené aj závesné svietidlá a svetelné riešenia (Track light systém). Kompletné portfólio je DC 24V a všetky svetidlá sú stmievateľné. Svetidlá MINALOX ponúka v SINGLE color verzii, DUALWHITE a RGBW, rôznych veľkostiach a farebných prevedeniach. Okrem produkcie samotných svietidiel MINALOX® ponúka aj komplexnú poradenskú činnosť pri výbere produktov a montáži."…svetlo je našou vášňou, preto v spoločnosti MINALOX vieme, že samotné dokonalé svietidlo nestačí. Správne osvetlenie je komplexnou záležitosťou a naše individuálne poradenstvo a pomoc pri plánovaní je kľúčom k holistickému, na mieru šitému riešeniu osvetlenia, ktoré šetrí energiu a tým aj náklady”.Informačný servis