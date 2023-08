Kočner našiel u Smeru milosť a podľa Za ľudí je dokonca možné, že sa dostane von. Aj s pomocou Fica (video)

aktualizované 8. augusta, 12:45



Kľúčová zmena Ficovej rétoriky

Opakovaný darček v podobe paragrafu 363

Fico dosiahol dno

8.8.2023 (SITA.sk) -Odsúdený Marian Kočner našiel pred voľbami milosť u Smeru-SD a nedá sa vylúčiť ani taký scenár, ktorého výsledkom by mohlo byť aj prepustenie Kočnera na slobodu. Tvrdí to strana Za ľudí. Na tlačovej besede v utorok upozornila na kľúčovú zmenu rétoriky šéfa Smeru-SD Roberta Fica, ktorý sa v začiatkoch obvinenia Kočnera z vraždy novinára Jána Kuciaka od neho dištancoval, no teraz organizuje tlačovky po boku Kočnerovho advokáta Mareka Paru a hovorí, že polícia neprešetrovala ďalšie možné verzie.Člen predsedníctva strany Za ľudí Ján Magušin poukázal na to, že Smer-SD chystá v prípade úspechu vo voľbách veľký revanš a čistky v právnom systéme.„Pri tom všetkom, čo sme za posledné roky videli, nie je vylúčené, že sa vymyslí ešte nejaká otočka alebo salto, ktoré by Mariana Kočnera dostalo von. Nakoniec, myslím si, že v tejto republike existuje množstvo vplyvných ľudí, ktorým strašne záleží na tom, aby tento človek, právoplatne odsúdený na 19 rokov, bol ticho,“ skonštatoval Magušin. Ako ďalej dodal, nemyslí si, že v tejto situácii sa môžeme spoliehať na to, že právoplatné rozhodnutie súdu je úplne nezvratné.Postoj Fica k špeciálnej prokuratúre Špecializovanému trestnému súdu je podľa Magušina jasný. „Včera Fico nazval špeciálneho prokurátora Lipšica bastardom. Kto by súdil Fica a Kaliňáka, keby nedostali opakovaný darček v podobe paragrafu 363? No špecializovaný trestný súd,“ poukázal. Zároveň zacitoval vyjadrenia bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z odpočúvania „pytliackej chaty“, kde sa Robert Fico a Kaliňák stretávali s oligarchom Miroslavom Bödörom či Kočnerovým advokátom Marekom Parom.„Potom normálne príde akože rehabilitačný proces, kde sa normálne príjme špeciálny zákon o porušovaní ľudských práv v časoch Igora Matoviča, všetky pokuty za zrušia, čo ľudia dostali za rúška a všetky veci pôjdu do pi…, špecializovaný súd zruší sa a všetko pôjde do pi…,“ povedal Kaliňák.Magušin ďalej poukázal na to, že postaveniu predstaviteľov Smeru-SD a ich spriaznených ľudí pred súd zabraňuje generálny prokurátor Maroš Žilinka , ktorý už Robertovi Kaliňákovi dvakrát pomohol s použitím paragrafu 363.„Keď sa pozrieme na zametanie kauzy Vietnamec pod koberec, tak je tam už zlatá trojka, na ktorú by sa v inom štáte už niekto pozrel, u nás, bohužiaľ, nemá kto a je to obrovské bezpečnostné riziko, akému ešte tento štát nečelil,“ dodal.Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová povedala, že v pondelok Robert Fico dosiahol dno, keď do predvolebnej kampane zatiahol súkromný život novinárky a sudkyne. Označila to za „odporné a prízemné". Fico podľa nej už dnes ukazuje, akým spôsobom sa vysporiada s nepohodlnými ľuďmi, pretože z nich robí terč nenávisti a hnevu.„Je veľmi pravdepodobné - a mnohé snahy tomu nasvedčujú, že po voľbách bude najvyššou prioritou Smeru-SD oslobodiť všetkých zločincov a korupčníkov a predovšetkým Kočnera pustiť na slobodu, čo by bol absolútny výsmech spravodlivosti,“ uviedla Remišová.