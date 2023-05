Kočner prehovoril o svojom mene na americkom sankčnom zozname. Žiadne majetky nemám, tvrdí

Sankčný zoznam na základe tzv. Magnitského zákona postihuje osoby, ktoré sú podľa americkej vlády zodpovedné za nezákonné aktivity.





9.5.2023 (SITA.sk) - Stíhanému podnikateľovi Marianovi Kočnerovi nikdy oficiálnou cestou neoznámili, že je na takzvanom Magnitského sankčnom zozname, kam ho zaradilo ministerstvo financií Spojených štátov amerických.Uviedol to v utorok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v rámci procesu týkajúceho sa vraždy novinára Jána Kuciaka . Predsedníčka senátu Ružena Sabová sa ho totiž pýtala, či podlieha nejakým sankciám.Marian Kočner uviedol, že o tom, že je ako jeden len z dvojice Európanov na danom zozname, sa dozvedel len z médií. Následkom toho by malo byť, že mu zablokujú všetok majetok, ktorý vlastní v Spojených štátoch amerických."Žiadny nemám a mať nebudem," skonštatoval. Zároveň doplnil, že kontaktoval veľvyslanectvo Spojených štátov, aby mu oficiálne poskytli dokument o tom, že sa na neho vzťahujú americké sankcie. "Povedali, že je to interný dokument," doplnil obžalovaný.