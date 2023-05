Čaputová zostavuje úradnícku vládu v rozpore s princípmi parlamentnej demokracie, tvrdí Fico

Spôsob zostavenia

Predseda úradníckej vlády

9.5.2023 - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) nemieni v Národnej rade SR hlasovať za vyslovenie dôvery úradníckej vláde. Na tlačovej besede to uviedol predseda strany Robert Fico . Dodal, že jestvuje mnoho podmienok, ktoré každej súdnej politickej strane bránia zahlasovať za ňu.Ako dôvody, prečo nechcú podporiť úradnícku vládu, Fico uviedol, že strana Smer-SD si myslí, že spôsob, akým prezidentka Zuzana Čaputová zostavuje úradnícku vládu, je v rozpore s princípmi parlamentnej demokracie a ignoruje výsledky posledných parlamentných volieb.Fico dodal, že hlava štátu ani nekomunikuje so stranami zastúpenými v Národnej rade SR.Úradnícka vláda bude podľa Fica zvláštnou záujmovou skupinou ľudí. Čaputová by podľa predsedu Smeru mala zvolať okrúhly stôl politických strán.Vyslovil tiež počudovanie, že Ľudovít Ódor , ktorý by mal predsedať úradníckej vláde, nenavrhuje mená budúcich členov svojho kabinetu, ale tieto mená sú mu predkladané a nemá na ne vplyv.Predseda Smeru zdôraznil, že ide o postup v rozpore s princípmi parlamentnej demokracie.