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06. septembra 2026
Kočnera čaká ďalšie pojednávanie, kauza Five Star Residence sa týka aj miliónových škôd
Tagy: Donovaly a Báč Five Star Residence kauza Five Star Residence Súd v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka Súdy Vražda Jána Kuciaka
Obžalovaný Kočner sa pojednávaní v tejto veci zatiaľ nezúčastnil, podľa obhajcov však deklaruje svoju nevinu. Na pôde Mestského súdu Bratislava ...
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6.9.2026 (SITA.sk) - Obžalovaný Kočner sa pojednávaní v tejto veci zatiaľ nezúčastnil, podľa obhajcov však deklaruje svoju nevinu.
Na pôde Mestského súdu Bratislava I bude v piatok 11. septembra pokračovať súdny proces v kauze Five Star Residence, týkajúcej sa aj viacnásobne stíhaného Mariana Kočnera. Na programe pojednávania by mal byť výsluch svedkov. Pôvodne mali dvaja svedkovia pred súdom vypovedať už v máji, pojednávanie však vtedy museli odročiť pre absenciu jedného z obhajcov.
Po tom, čo prokurátor na začiatku procesu v januári predniesol spojenú obžalobu, priznali svoju vinu z troch prítomných obžalovaných dvaja, konkrétne Viliam G. a Jana Š., pričom súd ich vyhlásenie prijal. Dokazovanie sa tak v ich prípade bude vykonávať len pokiaľ ide o uloženie trestu. Obžalovaný Peter Z., naopak, deklaroval svoju nevinu. Obžalovaný Kočner sa pojednávaní v tejto veci zatiaľ nezúčastnil, podľa obhajcov však deklaruje svoju nevinu.
Súd tiež v januári pristúpil k výsluchu obžalovaných, pričom Viliam G. a Jana Š. vypovedať odmietli. Pokiaľ ide o Petra Z., ten vyhlásil, že v čase skutku, pol roka pred ním a pol roka po ňom sa nenachádzal na Slovensku a jeho podpisy na listinách sú sfalšované. „Chcel by som uviesť, že žalovaný skutok sa vôbec netýka mojej osoby,“ povedal v januári s tým, že viacej vypovedať nebude.
Ešte v marci 2025 súd k pôvodnej obžalobe pripojil ďalšiu, ktorá sa týka skutkov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a tiež krátenia dane a poistného, pričom rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. Obžalobu pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a tiež skrátenia dane a poistného v súvislosti s prevodmi nehnuteľností v objekte Five Star Residence, podala Krajská prokuratúra v Bratislave na Kočnera separátne ešte vo februári 2023.
„Prokurátor obvinenému kladie za vinu, že porušením dôležitej povinnosti pri správe cudzieho majetku spôsobil poškodenej obchodnej spoločnosti škodu viac ako 1,8 milióna eur, a skrátením dane škodu Slovenskej republiky viac ako 370-tisíc eur,“ uviedla vtedy prokuratúra.
Pôvodná obžaloba v kauze Five Star Residence pre skrátenie dane a poistného sa okrem Kočnera týka aj Jany Š., Viliama G. a Petra Z. Polícia ešte v roku 2018 informovala, že kauza sa týka predaja 17 bytov a troch nebytových priestorov za jedno euro s DPH. „Predávajúca bola spoločnosť, ktorej konateľom bol Peter Z. Kupujúcim v tomto prípade bola firma, kde bol predsedom predstavenstva Marian K.,“ informovala polícia v súvislosti so vznesením obvinenia.
K podobnému predaju za euro došlo podľa vyšetrovateľa aj v prípade ďalších 14 bytov a dvoch nebytových priestorov. „Aj tu bol rovnaký predávajúci, kupujúcim bol ďalší z obvinených Viliam G.,“ vysvetlila polícia. „Štvorlístok“ podľa orgánov činných v trestnom konaní uzatvára Jana Š., ktorá zastupovala britskú spoločnosť, v prospech ktorej boli zapísané záložné práva na spomínané nehnuteľnosti. Záložné právo bolo podľa polície dôvodom uzatvorenia zmlúv o postúpení pohľadávok v hodnote viac ako 36 miliónov eur.
Peter Z. mal podľa orgánov činných v trestnom konaní na základe skladových kariet vedomosť, že celková cena prevádzaných nehnuteľností bola takmer 17 miliónov eur. „Predané boli za dve eurá, teda za značne podhodnotenú cenu. Ako štatutár firmy, ktorá ich predala, mal teda skrátiť daň o viac ako tri milióny eur, čo je 20 percent z takmer 17 miliónov,“ dodala vtedy polícia.
Marian Kočner si momentálne odpykáva trest 19 rokov väzenia za falšovanie miliónových televíznych zmeniek. Neprávoplatne odsúdený, avšak bez uloženia trestu bol tiež v kauzách známych ako Donovaly a Báč. V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka bol už dvakrát neprávoplatne oslobodený, najvyšší súd však zakaždým verdikt zrušil a koncom januára začal vo veci v poradí tretí proces. V ďalšom prípade takzvaných motákov z väzby bol Kočner právoplatne oslobodený. Zároveň Kočnera čaká začiatok dvoch nových procesov, konkrétne v kauzách Technopol servis a tiež vo veci sledovania novinárov.
Zdroj: SITA.sk - Kočnera čaká ďalšie pojednávanie, kauza Five Star Residence sa týka aj miliónových škôd © SITA Všetky práva vyhradené.
Na pôde Mestského súdu Bratislava I bude v piatok 11. septembra pokračovať súdny proces v kauze Five Star Residence, týkajúcej sa aj viacnásobne stíhaného Mariana Kočnera. Na programe pojednávania by mal byť výsluch svedkov. Pôvodne mali dvaja svedkovia pred súdom vypovedať už v máji, pojednávanie však vtedy museli odročiť pre absenciu jedného z obhajcov.
Súd bude pokračovať výsluchom svedkov
Po tom, čo prokurátor na začiatku procesu v januári predniesol spojenú obžalobu, priznali svoju vinu z troch prítomných obžalovaných dvaja, konkrétne Viliam G. a Jana Š., pričom súd ich vyhlásenie prijal. Dokazovanie sa tak v ich prípade bude vykonávať len pokiaľ ide o uloženie trestu. Obžalovaný Peter Z., naopak, deklaroval svoju nevinu. Obžalovaný Kočner sa pojednávaní v tejto veci zatiaľ nezúčastnil, podľa obhajcov však deklaruje svoju nevinu.
Súd tiež v januári pristúpil k výsluchu obžalovaných, pričom Viliam G. a Jana Š. vypovedať odmietli. Pokiaľ ide o Petra Z., ten vyhlásil, že v čase skutku, pol roka pred ním a pol roka po ňom sa nenachádzal na Slovensku a jeho podpisy na listinách sú sfalšované. „Chcel by som uviesť, že žalovaný skutok sa vôbec netýka mojej osoby,“ povedal v januári s tým, že viacej vypovedať nebude.
K pôvodnej obžalobe pribudla ďalšia
Ešte v marci 2025 súd k pôvodnej obžalobe pripojil ďalšiu, ktorá sa týka skutkov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a tiež krátenia dane a poistného, pričom rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. Obžalobu pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a tiež skrátenia dane a poistného v súvislosti s prevodmi nehnuteľností v objekte Five Star Residence, podala Krajská prokuratúra v Bratislave na Kočnera separátne ešte vo februári 2023.
„Prokurátor obvinenému kladie za vinu, že porušením dôležitej povinnosti pri správe cudzieho majetku spôsobil poškodenej obchodnej spoločnosti škodu viac ako 1,8 milióna eur, a skrátením dane škodu Slovenskej republiky viac ako 370-tisíc eur,“ uviedla vtedy prokuratúra.
Kauza sa týka predaja bytov za jedno euro
Pôvodná obžaloba v kauze Five Star Residence pre skrátenie dane a poistného sa okrem Kočnera týka aj Jany Š., Viliama G. a Petra Z. Polícia ešte v roku 2018 informovala, že kauza sa týka predaja 17 bytov a troch nebytových priestorov za jedno euro s DPH. „Predávajúca bola spoločnosť, ktorej konateľom bol Peter Z. Kupujúcim v tomto prípade bola firma, kde bol predsedom predstavenstva Marian K.,“ informovala polícia v súvislosti so vznesením obvinenia.
K podobnému predaju za euro došlo podľa vyšetrovateľa aj v prípade ďalších 14 bytov a dvoch nebytových priestorov. „Aj tu bol rovnaký predávajúci, kupujúcim bol ďalší z obvinených Viliam G.,“ vysvetlila polícia. „Štvorlístok“ podľa orgánov činných v trestnom konaní uzatvára Jana Š., ktorá zastupovala britskú spoločnosť, v prospech ktorej boli zapísané záložné práva na spomínané nehnuteľnosti. Záložné právo bolo podľa polície dôvodom uzatvorenia zmlúv o postúpení pohľadávok v hodnote viac ako 36 miliónov eur.
Peter Z. mal podľa orgánov činných v trestnom konaní na základe skladových kariet vedomosť, že celková cena prevádzaných nehnuteľností bola takmer 17 miliónov eur. „Predané boli za dve eurá, teda za značne podhodnotenú cenu. Ako štatutár firmy, ktorá ich predala, mal teda skrátiť daň o viac ako tri milióny eur, čo je 20 percent z takmer 17 miliónov,“ dodala vtedy polícia.
Marian Kočner si momentálne odpykáva trest 19 rokov väzenia za falšovanie miliónových televíznych zmeniek. Neprávoplatne odsúdený, avšak bez uloženia trestu bol tiež v kauzách známych ako Donovaly a Báč. V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka bol už dvakrát neprávoplatne oslobodený, najvyšší súd však zakaždým verdikt zrušil a koncom januára začal vo veci v poradí tretí proces. V ďalšom prípade takzvaných motákov z väzby bol Kočner právoplatne oslobodený. Zároveň Kočnera čaká začiatok dvoch nových procesov, konkrétne v kauzách Technopol servis a tiež vo veci sledovania novinárov.
Zdroj: SITA.sk - Kočnera čaká ďalšie pojednávanie, kauza Five Star Residence sa týka aj miliónových škôd © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Donovaly a Báč Five Star Residence kauza Five Star Residence Súd v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka Súdy Vražda Jána Kuciaka
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