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06. septembra 2026
USA oznámili zničenie troch iránskych tankerov, napätie v Perzskom zálive opäť eskaluje
Tagy: Hormuzský prieliv Zahraničie
Iránske Revolučné gardy potvrdili útoky na americké ciele v Perzskom zálive. Spojené štáty oznámili zničenie troch iránskych ropných tankerov v reakcii na pokusy o raketové útoky na americké ...
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6.9.2026 (SITA.sk) - Iránske Revolučné gardy potvrdili útoky na americké ciele v Perzskom zálive.
Spojené štáty oznámili zničenie troch iránskych ropných tankerov v reakcii na pokusy o raketové útoky na americké vojnové lode. Iránske Revolučné gardy potvrdili útoky na americké ciele v Perzskom zálive.
Posledná séria stretov, ktorá začala americkými náletmi minulý týždeň, prichádza uprostred šesťmesačnej vojny. Irán si udržiava kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom, zatiaľ čo Washington pokračuje v blokáde iránskych prístavov.
Centrálne velenie USA (CENTCOM) uviedlo, že posledné americké nálety, ktoré zasiahli sklady iránskych rakiet a dronov a pobrežné radarové stanice, boli reakciou na neoprávnenú agresiu voči komerčnej plavbe zo strany iránskych síl, ktorá jasne porušila prímerie. Iránske štátne médiá citovali, že v piatok večer došlo k výbuchu na móle Taherouyeh v južnom prístave Sirik, spôsobenému dopadom projektilu.
„Prístav Sirik funguje normálne a neboli hlásené žiadne škody,“ uviedla agentúra Mehr.
Viceprezident JD Vance varoval, že násilie bude odpovedané násilím, ak Irán uskutoční ďalšie útoky. Irán varoval lode, aby nevplávali do alebo nevplávali z Perzského zálivu bez povolenia, no lode naďalej prechádzajú, niektoré po trase neautorizovanej Teheránom.
Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi varoval, že konečná dohoda medzi USA a Iránom musí obsahovať silné opatrenia na zabránenie vývoja jadrových zbraní v Teheráne.
Iránsky jadrový program zostáva kľúčovým sporným bodom rokovaní, pričom obe strany majú odlišné názory na prístup inšpektorov k iránskym zariadeniam. IAEA potvrdila, že Irán jasne deklaroval, že nemá v úmysle vyvíjať jadrové zbrane, no je potrebný silný verifikačný systém, ktorý bude zavedený čo najskôr. Podľa dočasnej dohody by mal byť zásobník obohateného uránu Iránu pod dohľadom IAEA zriedený.
Zdroj: SITA.sk - USA oznámili zničenie troch iránskych tankerov, napätie v Perzskom zálive opäť eskaluje © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty oznámili zničenie troch iránskych ropných tankerov v reakcii na pokusy o raketové útoky na americké vojnové lode. Iránske Revolučné gardy potvrdili útoky na americké ciele v Perzskom zálive.
Stret medzi USA a Iránom pokračuje
Posledná séria stretov, ktorá začala americkými náletmi minulý týždeň, prichádza uprostred šesťmesačnej vojny. Irán si udržiava kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom, zatiaľ čo Washington pokračuje v blokáde iránskych prístavov.
Centrálne velenie USA (CENTCOM) uviedlo, že posledné americké nálety, ktoré zasiahli sklady iránskych rakiet a dronov a pobrežné radarové stanice, boli reakciou na neoprávnenú agresiu voči komerčnej plavbe zo strany iránskych síl, ktorá jasne porušila prímerie. Iránske štátne médiá citovali, že v piatok večer došlo k výbuchu na móle Taherouyeh v južnom prístave Sirik, spôsobenému dopadom projektilu.
„Prístav Sirik funguje normálne a neboli hlásené žiadne škody,“ uviedla agentúra Mehr.
USA varujú pred ďalšími útokmi
Viceprezident JD Vance varoval, že násilie bude odpovedané násilím, ak Irán uskutoční ďalšie útoky. Irán varoval lode, aby nevplávali do alebo nevplávali z Perzského zálivu bez povolenia, no lode naďalej prechádzajú, niektoré po trase neautorizovanej Teheránom.
Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi varoval, že konečná dohoda medzi USA a Iránom musí obsahovať silné opatrenia na zabránenie vývoja jadrových zbraní v Teheráne.
Iránsky jadrový program zostáva kľúčovým sporným bodom rokovaní, pričom obe strany majú odlišné názory na prístup inšpektorov k iránskym zariadeniam. IAEA potvrdila, že Irán jasne deklaroval, že nemá v úmysle vyvíjať jadrové zbrane, no je potrebný silný verifikačný systém, ktorý bude zavedený čo najskôr. Podľa dočasnej dohody by mal byť zásobník obohateného uránu Iránu pod dohľadom IAEA zriedený.
Zdroj: SITA.sk - USA oznámili zničenie troch iránskych tankerov, napätie v Perzskom zálive opäť eskaluje © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hormuzský prieliv Zahraničie
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