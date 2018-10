Koen Lenaerts bol znovuzvolený za predsedu Súdneho dvora EÚ

Na archívnej snímke predseda Súdneho dvora EÚ Koen Lenaerts. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 9. októbra (TASR) - Doterajší predseda Súdneho dvora EÚ Koen Lenaerts, pôvodom z Belgicka, bol v utorok opätovne zvolený do tejto funkcie.Súdna inštitúcia so sídlom v Luxemburgu v správe pre médiá spresnila, že v nadväznosti na čiastočnú obmenu členov Súdneho dvora EÚ bol Lenaerts jeho členmi znovu potvrdený vo svojej funkcii.Lenaerts pôsobil ako sudca na Súdnom dvore EÚ od októbra 2003, v roku 2013 do roku 2015 bol podpredsedom tohto súdu a v októbri 2015 bol zvolený za predsedu Súdneho dvora. Jeho súčasný mandát vyprší 6. októbra 2021.