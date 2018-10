P. Pellegrini: Nech je témou financovanie, nie zriaďovateľ divadiel

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Adriána Hudecová Foto: TASR Adriána Hudecová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) – Legislatívny návrh skupiny poslancov strany Most-Híd, aby národnostné divadlá prešli zo zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov (VÚC) do pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR, by mohol vyvolať protinávrh na zníženie príjmu z podielových daní pre krajské samosprávy. Upozornil na to predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý za lepšie riešenie ako otvárať otázku zmeny zriaďovateľa považuje dohodu o finančnej pomoci štátu pre národnostné divadlá a ich nadregionálnu pôsobnosť.Pellegrini v tejto súvislosti pripomenul, že výnos z podielových daní majú samosprávy použiť na financovanie svojich kompetencií, vrátane oblasti kultúry.upozornil Pellegrini. Súhlasí s tým, že národnostné divadlá svojou tvorbou a činnosťou presahujú hranice regiónu, v ktorom sídlia.uviedol. Premiér verí, že na základe tejto dohody predkladatelia svoj návrh stiahnu.Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) poznamenala, že zmena zriaďovateľa je otázkou i pre samotné národnostné divadlá.uviedla ministerka, ktorá si myslí, že téma si vyžaduje dlhšiu debatu, "v ktorej má čo povedať Koaličná rada".Skupina poslancov NR SR za Most-Híd predložila na októbrovú schôdzu parlamentu návrh zmeny zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, ktorou chcú presadiť, aby národnostné divadlá prešli do zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. Ide o národnostné divadlá Divadlo Romathan (Prešov), Divadlo Thália Színház (Košice), Divadlo Alexandra Duchnoviča (Prešov), Jókaiho divadlo v Komárne a národnostnú hudobnú inštitúciu Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS, Prešov).Predkladatelia svoj návrh odôvodňujú tým, že hoci sú zriaďovateľmi uvedených divadiel samosprávne kraje, umelecké súbory majú celoslovenskú pôsobnosť a veľkú časť svojej umelecko-interpretačnej činnosti robia mimo územia samosprávneho kraja. Ich činnosť je z tohto aspektu porovnateľná s činnosťou Štátnej filharmónie v Košiciach, Štátneho komorného orchestra v Žiline a Štátnej opery v Banskej Bystrici, ktoré sú organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, preto by aj národnostné divadlá mali dostať status štátnych divadiel a štátnej hudobnej inštitúcie.