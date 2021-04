Koho by najviac poškodilo zvýšenie DPH? Pre pracujúceho človeka je na konci dňa rozhodujúci čistý príjem

Zvyšovanie efektivity výberu daní

Výpadky treba kompenzovať

30.4.2021 - Ak by vláda pristúpila k zvýšeniu dane z pridanej hodnoty (DPH), dôchodcom, nezamestnaným, či ľuďom v hmotnej núdzi by stúplo daňové zaťaženie. Pre agentúru SITA to uviedol analytik INESS Radovan Ďurana.Predseda SaS Richard Sulík sa pritom v stredu vyjadril, že minister financií Igor Matovič má plány napríklad zvýšiť DPH zo súčasných 20 na 25 percent alebo násobne zvýšiť daň z nehnuteľností.Pre pracujúceho človeka je podľa analytika na konci dňa rozhodujúci čistý príjem, a nie rozloženie daňového mixu. Nižšie odvody nemusia zvyšovať ochotu pracovať, ak čistý príjem utrpí vyššou DPH, či daňou z nehnuteľností, tvrdí Ďurana.Konsolidácia verejných financií by sa podľa analytika INESS mala uskutočniť predovšetkým na výdavkovej strane. „V období rokov 2016 až 2020 sme zaznamenali silný rast výdavkov, pribudli nové organizácie, dávky transfery, a to väčšinou bez adekvátnej analýzy potrebnosti," upozornil Ďurana.Navyše v tom istom období podľa neho vznikli analýzy Najvyššieho kontrolného úradu SR, či Útvaru hodnoty za peniaze, ktoré popisujú možné úspory, ale tie boli len v minimálnej miere implementované.„Zvyšovanie daňových sadzieb tak nie je potrebné, z pohľadu daňového poplatníka je dôležitejšie odstránenie zbytočných a neefektívnych výdavkov," zdôraznil Ďurana.Vláda má pritom podľa analytika v rukách aj zvyšovanie efektivity výberu daní. „To by sa však nemalo diať formou totálnej kontroly tokov v ekonomike, čo by znamenalo zavedenie efaktúry, ale naopak. Prebudovanie finančnej správy, ktorá minimálne podlieha korupcii a namiesto zvýhodňovania daňových podvodníkov trestá," dodal analytik INESS.Daňová reforma by mala byť postavená na znížení daňovo-odvodového zaťaženia príjmov, tvrdí riaditeľ INEKO Peter Goliaš.Výpadky by sa podľa neho mali kompenzovať odstránením daňových výnimiek, lepším výberom daní a tiež zvyšovaním daní, ktoré sú menej škodlivé pre ekonomický rast, napríklad aj daní z nehnuteľností, spotreby či environmentálne dane. „Efektívne je najmä znížiť odvody pre ľudí s nízkym príjmom, aby pre nich vzniklo viac pracovných miest a mohli sa vymaniť z rizika chudoby. Pomohlo by sa tak aj menej rozvinutým regiónom," uviedol pre agentúru SITA.Daňová reforma by mala byť podľa Goliaša rozpočtovo neutrálna. „Prípadné rušenie daňových výnimiek, zvyšovanie daní z luxusu, nehnuteľností alebo environmentálnych daní by malo byť kompenzované znížením daní, ktoré najviac spomaľujú ekonomický rast, teda predovšetkým daní a odvodov z pracovných príjmov," upozornil.Ako pokračoval, pre ozdravenie verejných financií je dôležité prijať dôchodkovú reformu, predovšetkým naviazať dôchodkový vek na vek dožitia. „Ďalej je potrebné prijímať odporúčania z revízií výdavkov a upúšťať od bezplatného poskytovania niektorých služieb v zdravotníctve alebo doprave," dodal riaditeľ INEKO.