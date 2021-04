Sinsay plánuje ďalšiu expanziu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.4.2021 (Webnoviny.sk) - Značka SINSAY hľadá nové obchodné priestory pre svoju masívnu expanziu.Napriek pandémii má spoločnosť LPP , do portfólia ktorej patrí aj značka SINSAY , v úmysle udržať dynamiku rozvoja svojho podnikania ďalším rozširovaním siete svojich predajní. Za minulý rok otvorila 5 nových prevádzok SINSAY pričom tohto roku otvorí ďalšie dve. Najväčšia expanzia, ktorej zámerom je vybudovanie masívnej siete predajní na celom Slovensku sa chystá od roku 2022. Sinsay je značka, ktorá ponúka najnovšie trendy za atraktívne ceny od roku 2013. Okrem dámskej módy, ktorá je súčasťou samotnej DNA značky, ponúka od roku 2019 oblečenie a doplnky pre mužov, ako aj atraktívnu kolekciu detského oblečenia. Celú ponuku dopĺňajú dámske a pánske doplnky a bytové doplnky z rady Home, čo posilňuje jej status prosperujúcej lifestylovej značky."Radi by sme zvýšili dostupnosť našej ponuky tým, že sa čo najviac priblížime k našim zákazníkom a umožníme im pohodlne nakupovať. Preto hľadáme nové priestory na prenájom aj v lokalitách, v ktorých sme zatiaľ nepôsobili", uviedol Patrik Čanecký, konateľ spoločnosti LPP Slovakia, s.r.o.Sinsay má záujem o rozšírenie predajní primárne v mestách nad 10 tis. obyvateľov v existujúcich, alebo novootvorených retail parkoch, nákupných centrách ale aj v klasických priestoroch v centrách miest s rozlohou od 800 do 1500 m2. Pre rozhodovanie bude dôležitá samotná veľkosti mesta, konkrétna lokalita, vynikajúca dostupnosť, dobrá spádová oblasť a vhodný mix nájomcov.Všetky zaujímavé ponuky zasielajte development tímu spoločnosti LPP v Poľsku: magdalena.tatol@lppsa.com; +48 693 990 334.Informačný servis