Koho podporí KDH v prezidentských voľbách? Nepríjemné otázky budú mať aj na Korčoka

21.1.2024 (SITA.sk) - KDH počká na konečný zoznam prezidentských kandidátov a svojho favorita oznámi 17. februára po rade hnutia. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal predseda hnutia Milan Majerský Doplnil, že hovoriť o podpore Ivana Korčoka , ktorého podporu avizovali iné opozičné strany, by bolo predčasné. Korčok má podľa Majerského skúsenosti a pozná politiku a politikov. „Ale podstatné je, čo si praje národ, čo si praje ľud," vyhlásil Majerský.Doplnil, že Korčok požiadal predstaviteľov KDH o stretnutie. „My sa stretneme nielen s ním, ale s každým kandidátom, ktorý chce byť prezidentom a požiada o stretnutie s KDH, my ho vypočujeme a dáme mu nepríjemné otázky," dodal Majerský.